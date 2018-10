Jose Mourinho po porażce Manchesteru United z Juventusem w Lidze Mistrzów

Graliśmy przeciwko jednemu z największych kandydatów do zwycięstwa w tegorocznej Lidze Mistrzów. I robiliśmy, co było w naszej mocy. Mogliśmy zmienić wynik, szczególnie w drugiej połowie, ale tak się nie stało, ponieważ Bonucci i Chiellini powinni nauczać na Harvardzie, co to znaczyć być środkowym obrońcą. Grali znakomicie, po prostu znakomicie. Juventus to drużyna, która w zasadzie posiada wszystko, w każdej formacji. Jest oczywiście Cristiano, jest Dybala, ale nie chodzi mi tylko o linię ataku. Jakość tej ekipy jest wszędzie - powiedział Jose Mourinho po meczu Manchester United - Juventus (0-1).