Favre po 4-0 Borussii z Atletico w Lidze Mistrzów. Wideo

- Druga połowa była dla nas bardzo ciężka, zwłaszcza jej początkowe 15-20 minut. Atletico zdominowało nas z tego powodu, że straciliśmy zbyt wiele piłek, to były całkiem niepotrzebne straty. To mogło się źle skończyć, przecież przy naszym skromnym prowadzeniu 1-0 Atletico trafiło w poprzeczkę, a później w słupek. Po tym wszystkim zaczęliśmy grać lepiej, a gol na 2-0 był decydujący, ten trzeci całkowicie rozstrzygnął sprawę. Ale wygrać 4-0 jest naprawdę trudno. Nadal mam wielki szacunek do Atletico i do jego trenera Diega Simeone. Jest jednym z najlepszych trenerów na świecie. Prowadzi Atletico od siedmiu-ośmiu lat, jego zespół zawsze jest w czołowej trójce w Hiszpanii, a dwa razy przebił się do finału Ligi Mistrzów, a to oznacza, że to bardzo, bardzo dobry zespół, wbrew temu, że przegrał 0-4. podkreślał trener Borussii Dortmund Lucien Favre po środowym meczu Ligi Mistrzów.