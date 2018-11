Katastrofa AS Monaco, kontuzja Kamila Glika. Wideo

To był czarny wtorek dla AS Monaco. Najpierw został zatrzymany prezes klubu Dmitrij Rybołowlew pod zarzutem korupcji. Na boisku piłkarze Thierry'ego Henry'ego zagrali fatalnie i przegrali 0-4 z Club Brugge. To w zasadzie skreśliło ich szansę na fazę pucharową Ligi Mistrzów. Jakby tego było mało, kontuzji pachwiny doznał filar defensywy Monaco i reprezentacji Polski Kamil Glik.