Ramos tłumaczy się z faulu na Havlu. Wideo

Po środowym meczu Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt rozbił na wyjeździe Viktorię Pilzno 5-0, ze swojego faulu z 14. minuty tłumaczył się Sergio Ramos. Kapitan „Królewskich” odbierając piłkę przypadkowo(?) uderzył łokciem Milana Havla, który mocno krwawił z nosa. Arbiter nie dopatrzył się przewinienia obrońcy Realu, a Havel nie dokończył pierwszej połowy. Zszedł z boiska w 38. minucie, gdy zastąpił go Milan Petrżela. "To był atak, który wykonałem i jest prawdą, że uderzyłem go w nos... To prawda, że nos jest bardzo delikatną częścią ciała i pojawiło się obfite krwawienie. Wiem o tym, ponieważ kilka razy cierpiałem w mojej karierze. Pod koniec meczu poszedłem do ich szatni, ale zostałem poinformowany, że nie ma go w pobliżu, ponieważ musiał przejść kilka testów, więc wysłałem mu wiadomość, że mam nadzieję, że niedługo dojdzie do siebie. Nigdy nie próbowałem zranić każdego kolegi”.