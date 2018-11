Mourinho tłumaczy się z prowokacyjnego gestu. Wideo

Po meczu Juventusu z Manchesterem United (1-2) o podgrzanie emocji, nie po raz pierwszy, zadbał trener Jose Mourinho. Szkoleniowiec „Czerwonych Diabłów”, któremu kibice „Starej Damy” nie zapomnieli pracy w Interze Mediolan, w trakcie meczu był przez nich obrażany. Po końcowym gwizdku Portugalczyk w prowokacyjnym stylu przyłożył dłoń do ucha, uśmiechnął się z przekąsem i nasłuchiwał głosu trybun. To rozjuszyło nawet piłkarzy Juventusu i niewiele zabrakło, by przed zejściem wszystkich do szatni doszło na murawie do samosądu. Na pomeczowej konferencji prasowej Mourinho był pytany o tę sytuację i wszedł w polemikę z przedstawicielami mediów.



Czy nie uważasz, że pokazanie tego gestu po meczu było z twojej strony okazaniem braku szacunku?

- Jesteś z Hiszpanii? To zrozumiałe. Czy rozumiesz język włoski?

Tak, rozumiem.

- Więc zrozumiałaś, jak sympatycy Juventusu nazywali mnie przez 94 minuty? I uważasz, że mój gest był brakiem szacunku?!

Czułeś, że to było obraźliwe?

- To było obraźliwe, co oni zrobili ze mną. To było obraźliwe! Z kolei to (Mourinho przyłożył dłoń do ucha – przyp.) nie jest obraźliwe. Chcę to teraz usłyszeć.

Czy powiedzieli, że zrobią to (zaatakują rodzinę trenera – przyp.) z zimną krwią?

- Nie, oczywiście, że nie. Z zimną krwią poszedłbym prosto do domu.



W dalszej części nagrania Jose Mourinho powiedział:„Juventus jest najlepszą drużyną od wielu lat, kupili... tego gracza (Cristiano Ronaldo). Chcą wygrać wszystko i mogą wygrać wszystko. A my jesteśmy zespołem, w którym wielu piłkarzy nie grało tak wielkich meczów, jak te w Lidze Mistrzów. To inna sytuacja, dlatego to dla nas fantastyczne zwycięstwo. Zwycięstwo, które nie tyczy się tylko odzyskania punktów, które straciliśmy w domu, ale chodzi o poczucie, jak dobrze gramy. Nawet gdyby to nie dało nam trzech punktów, to miałbym takie samo wrażenie, że zespół grał naprawdę dobrze od pierwszej minuty. Powtarzam - przeciwko superdrużynie”.