1/8 finału Pucharu Polski. Wpadka podczas losowania. Zostało powtórzone

Raków Częstochowa - Legia Warszawa to miała być najciekawsza para 1/8 finału Pucharu Polski, ale podczas losowania, które odbyło się w czwartek w siedzibie PZPN, doszło do wpadki i zostało powtórzone. Wszystko przez to, że zabrakło jednej kuli, która powinna zawierać kartkę z napisem Miedź Legnica.

Ceremonię poprowadził sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Gdy wyciągnął ze szklanej misy piętnastą kulę (Śląsk Wrocław), okazało się, że pojemnik jest już pusty! Zginęła kula, w której powinna znajdować się kartka z napisem Miedź Legnica.



Sawicki zaprosił więc na powtórkę losowania, ale po chwili zmienił zdanie. Nie było to najlepsze rozwiązanie, bo przecież Miedź mogła trafić na każdego innego rywala, gdyby jej kula znajdowała się tam, gdzie powinna.



Po chwili PZPN poinformował jednak na Twitterze, że losowanie zostanie powtórzone. Tym razem przypilnowano, aby w pojemniku znalazły się wszystkie kule i poznaliśmy pary, które będą walczyć o awans do ćwierćfinału.

Kilka minut później PZPN napisał na Twitterze, że powodem powtórzenia losowania było to, że: "jedna z kulek otworzyła się podczas mieszania - decyzja nie mogła być inna - losowanie zostało powtórzone".

Spotkania tej fazy rozgrywek zaplanowano na 4-6 grudnia.



To już 65. edycja rozgrywek o krajowy puchar. Mecz finałowy odbędzie się tradycyjnie 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości trzech milionów złotych, a pokonany w finale pół miliona. Awans do ćwierćfinału został wyceniony na 125 tys. zł.

Tytułu broni Legia Warszawa, która w minionej edycji pokonała Arkę Gdynia 2-1.

Pary 1/8 finału:

Wigry Suwałki - Raków Częstochowa

Puszcza Niepołomice - Wisła Płock

Chrobry Głogów - Legia Warszawa

Wisła Sandomierz - Odra Opole

Śląsk Wrocław - Miedź Legnica

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok

Rozwój Katowice - Górnik Zabrze

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

Oto pary po pierwszym losowaniu:

Puszcza Niepołomice - Odra Opole

Rozwój Katowice - Jagiellonia Białystok

Wisła Sandomierz - Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze - Wisła Płock

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Arka Gdynia

Chrobry Głogów - Wigry Suwałki

Śląsk Wrocław - Miedź Legnica