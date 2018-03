Agent Lewandowskiego negocjuje transfer Neymara

Pini Zahavi w ostatnich tygodniach działa bardzo prężnie. Izraelski menedżer niedawno podpisał umowę z Robertem Lewandowskim, a ponoć teraz negocjuje przejście Neymara z PSG do Realu Madryt. Wcześniej 74-latek rozmawiał w tej samej sprawie także w kontekście Polaka, który obecnie występuje w Bayernie Monachium.

Zdjęcie Pini Zahavi (z lewej) i właściciel PSG Nasser Al-Khelaifi /Eurosport

Neymar latem zeszłego roku przeszedł z FC Barcelona do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro. To rekord wszech czasów. Bardzo szybko pojawiły się głosy, że w nowym klubie nie jest szczęśliwy i żałuje decyzji o przejściu do zespołu z francuskiej stolicy.

Reklama

To niezadowolenie chcą ponoć wykorzystać w Madrycie. Brazylijski piłkarz myśli o powrocie do Hiszpanii. Wydaje się, że drogę powrotną do Barcelony ma zamkniętą, ale Real jest jak najbardziej możliwy.

Jak podaje serwis UOL Esporte, menedżer Neymara Pini Zahavi już dostał od prezydenta „Królewskich” Florentino Pereza warunki oferty. Sam szef Realu miał już także rozmawiać z napastnikiem reprezentacji Brazylii.

Tymczasem właściciel PSG Nasser Al-Khelaifi i dyrektor sportowy Antero Henrique podobno nawet polecieli do ojczyzny Neymara, żeby przedyskutować jego przyszłość w Paryżu. 26-latek w domu przechodzi rekonwalescencję po złamaniu i operacji stopy.

PGG niedawno odpadło z Ligi Mistrzów po meczach w 1/8 finału z Realem Madryt.

Zahavi w ostatnim czasie miał także negocjować przejście Roberta Lewandowskiego do klubu z Santiago Bernabeu. Polski zawodnik Bayernu jest wyceniany na mniej więcej dwa razy mniej niż Neymar. Tutaj w grę wchodzi kwota około 100 milionów euro.