Alexis Sanchez: Lionel Messi płakał po odpadnięciu z Chelsea w 2012 roku

Alexis Sanchez, były kolega Leo Messiego z Barcelony, ujawnił, że Argentyńczyk bardzo mocno potrafił przeżywać niepowodzenia swoje i drużyny. W rozmowie ze stacją Sky Sports, występujący obecnie w Manchesterze United Chilijczyk, oświadczył, że Messi popłakał się po odpadnięciu z Chelsea w Lidze Mistrzów w 2012 roku.

Zdjęcie Lionel Messi trafia w poprzeczkę z karnego w meczu z Chelsea w 2012 roku /Reuters

Chelsea i Barcelona zmierzą się w 1/8 obecnej edycji Ligi Mistrzów, a ich rywalizacja rozpocznie się 20 lutego na Stamford Bridge w Londynie. Z tej okazji pojawia się coraz więcej wywiadów i artykułów poświęconych poprzednim starciom tych zespołów, a jednym z najbardziej pamiętnych był półfinałowy dwumecz w 2012 roku.

"The Blues" na własnym stadionie wygrali wtedy w pierwszym spotkaniu 1-0, lecz w rewanżowym meczu Katalończycy szybko objęli prowadzenie 2-0. Wydawało się, że odpadnięcie londyńczyków jest już przesądzone, gdy za czerwoną kartkę z boiska usunięty został John Terry. Gole Ramiresa i Fernando Torresa odwróciły jednak losy rywalizacji i to Chelsea awansowała do finału, w którym w rzutach karnych okazała się lepsza od Bayernu Monachium.

Mecze sprzed sześciu lat bardzo źle może wspominać Leo Messi, który na początku drugiej połowy rewanżowego starcia nie wykorzystał rzutu karnego. Właśnie do tej sytuacji nawiązał Chilijczyk Alexis Sanchez, który występował wtedy obok Argentyńczyka w ataku Barcelony.

- Częścią futbolu jest płacz po przegranych meczach. W szatni Barcelony, po odpadnięciu z Chelsea, widziałem płaczącego Leo Messiego. To wszystko spowodowane jest tym, że to sami piłkarze wymagają od siebie najwięcej. Jest to coś, czego fani nie widzą i nie zdają sobie sprawy - powiedział w rozmowie ze stacją Sky Sports występujący w Manchesterze United piłkarz.

Do rywalizacji w 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona przystąpi z pierwszego miejsca w hiszpańskiej LaLiga. Gorzej w angielskiej Premier League wiedzie się piłkarzom Chelsea, którzy przegrali dwa ostatnie spotkania ligowe i są zagrożeni wypadnięciem poza czołową czwórkę.

Wojciech Malinowski