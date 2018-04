Anderlecht Bruksela - FC Brugge 1-0. Gol Łukasza Teodorczyka

Łukasz Teodorczyk został bohaterem Anderlechtu Bruksela. "Fiołki" pokonały u siebie lidera belgijskiej ekstraklasy FC Brugge 1-0 (0-0), a jedynego gola w tym spotkaniu strzelił polski napastnik.

Teodorczyk wybiegł w podstawowym składzie Anderlechtu. Reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców na początku drugiej połowy. Z rzutu wolnego precyzyjnie dośrodkował Adrien Trebel. Najwyżej do piłki wyskoczył Teodorczyk, który "główką" zmusił do kapitulacji Władimira Gabułowa.



Polak ostatnio imponuje skutecznością w lidze. To jego siódmy gol w ostatnich czterech meczach. W sumie ma już na koncie 12 trafień i jest najlepszym strzelcem "Fiołków" w tym sezonie.



Kwadrans przed końcem "Teo" zszedł z boiska, a jego miejsce zajął Silvere Ganvoula.



Dzięki wygranej Anderlecht awansował na drugie miejsce. Do wciąż liderującego FC Brugge traci trzy punkty.

