Andres Iniesta. Geniusz, od którego uczył się Guardiola

Andres Iniesta odchodzi z Barcelony. Kataloński zespół będzie musiał znaleźć nową osobowość bez kreatywnego pomocnika. O tym, jak wielką stratę ponosi mistrz Hiszpanii, świadczą słowa Pepa Guardioli, który powiedział, że właśnie od Iniesty nauczył się futbolu. Nawet rywale po El Clasico pięknie pożegnali 33-latka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iniesta i emocjonalne pożegnanie. Wideo Eurosport

Geniusz futbolu, jedyny na świecie

Reklama

Wszędzie, gdzie się pojawiał, otrzymywał oklaski. Szacunkiem darzyli go kibice drużyn przeciwnych oraz boiskowi rywale. Na takie traktowanie Andres Iniesta pracował przez całą karierę.



Wielkie poważanie zyskał w 2010 r., gdy gola na wagę mistrzostwa świata w finale z Holendrami zadedykował Danielowi Jarque, zmarłemu rok wcześniej zawodnikowi Espanyolu. Dlatego, podczas derbów miasta, kibice na Cornella El Prat dziękowali kreatywnemu pomocnikowi Barcelony.



Takich wartości, pochodzący z Fuentealbilli, piłkarz nauczył się w barcelońskiej La Masii. Bez dwóch zdań Andres jest człowiekiem reprezentującym najważniejsze hasła katalońskiego klubu - skromność, pracowitość i szacunek wobec innych - to niekwestionowany autorytet dla młodych zawodników.

Perełka ukształtowana w La Masii

33-latek jest wychowankiem "Dumy Katalonii". Do klubu trafił w 1996 roku jako 12-latek, a w pierwszym zespole występuje od 2002 roku. W trykocie Barcy rozegrał 672 spotkania, co daje mu drugie miejsce na klubowej liście wszech czasów - więcej razy w bordowo-granatowej koszulce zagrał jedynie Xavi. Ponadto, od 2015 r. jest kapitanem zespołu.

Były rozgrywający "Blaugrany", u boku którego grał Iniesta, od kilku lat występujący w Katarze, pięknie opisał kolegę i przyjaciela. - Iniesta to najbardziej kompletny piłkarz w historii hiszpańskiego futbolu. Ma wszystko - mówił o partnerze z linii pomocy Xavi.

Każda przygoda ma swój kres

Dwadzieścia dwa lata i Andres powiedział pas. Na specjalnie zwołanej konferencji nie zabrakło łez wzruszenia. Płakał odchodzący z Barcelony piłkarz, płakali koledzy i ludzie związani z klubem. - Zorganizowałem tę konferencję prasową, by ogłosić, że to mój ostatni sezon w Barcelonie - oznajmił Andres Iniesta łamiącym głosem.

Zdjęcie Andres Iniesta / AFP

- Zdaję sobie sprawę z tego, że w przyszłości nie będę mógł dać Barcelonie tyle, ile bym chciał, a klub zasługuje na najlepszą wersję mnie. Chciałem odejść, czując się ważnym zawodnikiem. To dla mnie bardzo trudny dzień - w końcu spędziłem na Camp Nou dwadzieścia dwa lata. Chcę podziękować La Masii i całemu klubowi, ponieważ to, kim dzisiaj jestem, zawdzięczam właśnie im - powiedział w asyście oklasków całej sali.

- Myślałem o tym przez kilka miesięcy. Były dni, w których miałem więcej wątpliwości i takie, w których było ich mniej. To normalne, bo spędziłem tu całe życie i nie jest łatwo się pożegnać. To była trudna decyzja, ale im dłużej przeciąga się pewne decyzje, tym sytuacja staje się trudniejsza. Jestem jednak szczerą osobą i nie byłbym szczęśliwy, nie dając Barcelonie tego, na co zasługuje - dodał.

Konferencja potwierdziła tylko spekulacje. Teraz niewiadomą pozostaje jedynie, gdzie po zakończeniu sezonu będzie występował kapitan "Dumy Katalonii". Sytuacja jest dynamiczna, bo dotychczasowe informacje, łączące Iniestę z Chinami, zostały storpedowane przez zainteresowanie japońskiego Visel Kobe. Pewne jest tylko to, że opuści on Europę, z dwóch powodów. - Powiedziałem, że nigdy nie zagram przeciwko wam, więc na pewno nie zostanę w Europie - zapowiedział Hiszpan. Dodatkowo od 2010 r. prowadzi on winny biznes - Bodega Iniesta. Ekspansja trunków na azjatycki rynek ma być głównym powodem wyjazdu pomocnika.

Ostatnie El Clasico wirtuoza

Niespełna godzinny występ w niedzielnym El Clasico był najpewniej ostatnim Iniesty przeciwko drużynie Realu. Camp Nou pożegnało go oklaskami. Jak sam przyznał, od finału Copa del Rey ma problemy zdrowotne, ale chce jak najlepiej zakończyć przygodę z "Blaugraną".



Mecz można określić jako klasyczne El Clasico. Nie obyło się bez kontrowersji i czerwonej kartki. Delikatnie mówiąc nie najlepszy dzień miał arbiter Alejandro Hernandez. Ostatecznie było 2-2. Jednak nie to było najistotniejsze. Przecież Iniesta pożegnał się z tym, jak sam mówił, wyjątkowym wydarzeniem, jakim jest rywalizacja z Realem Madryt. Pięknie podziękowali mu najwięksi rywale z ekipy “Królewskich".

Jeszcze przed meczem Zinedine Zidane komplementował 33-letniego magika.

- Zasłużył na Złotą Piłkę, szczególnie wtedy, kiedy zdobył z Hiszpanią mistrzostwo świata. Lubię i szanuję takich piłkarzy, ponieważ oni wszystko pokazują na boisku. Mogę o nim mówić same pozytywne rzeczy. Widzę w nim lustrzane odbicie - przyznawał francuski mistrz świata z 1998 r.

Jakby tego było mało, szkoleniowiec Realu poczekał na Iniestę po meczu w tunelu, by życzyć mu wszystkiego najlepszego. Oby więcej takich zachowań, nie tylko w piłce nożnej.

Choć na murawie walczyli na noże, w reprezentacji tworzyli monolit.

Wymownymi słowami kolegę z kadry pożegnał Sergio Ramos. Obrońca "Los Blancos" zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym trzyma koszulkę Iniesty. "Poza tym, co wydarzyło się na boisku, ostatnia noc zostanie zapamiętana jako klasyk Iniesty. Będziemy tęsknić, przyjacielu - pożegnał gracza FC Barcelony.

Mistrz dziękuje uczniowi

Pochwały gry i klasy dla Iniesty spływają zewsząd. Jednak usłyszeć tak piękne słowa od byłego trenera, to coś wyjątkowego. Pep Guardiola już żegnając Xaviego powiedział, że "Ty zastąpisz mnie, a Andres zastąpi nas wszystkich". Tym razem menedżer Manchesteru City postanowił zdradzić jeszcze więcej. - Mógłbym spędzić przynajmniej trzy minuty mówiąc o Inieście i o tym, co oznaczał nie tylko dla Barcelony, ale dla futbolu - rozpoczął trener. - Kilka ostatnich lat w moim wykonaniu nie byłoby możliwe bez niego. Iniesta pomógł mi zrozumieć piłkę nożną - ocenił jeden z najlepszych szkoleniowców świata.

Kredens na trofea potrzebny od zaraz

To właśnie pod wodzą Guardioli, Iniesta miał najbardziej owocny w puchary czas na Camp Nou. W ciągu 22 lat spędzonych w Barcelonie pomocnik wywalczył 32 trofea (9 mistrzostw LaLiga, 6 Pucharów Hiszpanii, 4 Ligi Mistrzów, 7 Superpucharów Hiszpanii, 3 Superpuchary Europy oraz 3 Klubowe Mistrzostwa Świata).

Napisać, że Barcelonę opuszcza wielki piłkarz, to nie napisać nic.

Największy piłkarski obiekt Europy opuszcza też wielki człowiek, mający dystans do świata i swoich osiągnięć. Z reprezentacją Hiszpanii został mistrzem świata (2010) oraz dwukrotnie mistrzem Europy (2008, 2012).

Jedynym skalpem, którego brak w jego gablocie jest Złota Piłka. - Nie spędza mi to snu z powiek. Każdy chce zdobywać nagrody, ale szacunek jest dla mnie ważniejszy od nagród. Nawet bycie nominowanym do niej obok Xaviego i Messiego było dla mnie zaszczytem - przyznał skromnie Hiszpan, co w pełni opisuje jego postawę wobec świata i sportu.

Łukasz Firchał