Anglia - Kostaryka 2-0. Rakieta Rashforda posłała Anglików na mundial

W całkiem niezłych nastrojach podejdą do mistrzostw świata piłkarze reprezentacji Anglii. W ostatnim meczu przed wylotem do Rosji pokonali 2-0 Kostarykę, a ozdobą wieczoru w Leeds był fenomenalny gol z dystansu Marcusa Rashforda.

Zawodnicy z kraju, w którym futbol wymyślono, tradycyjnie na mundial wybierają się z ciekawą grupą zdolnych piłkarzy i sporymi nadziejami, lecz w tamtejszych mediach istnieje obawa, że wszystko to skończy się tak jak zawsze w przypadku wielkich turniejów Anglików. Poczuciem wielkiego rozczarowania i fazą grupową, ewentualnie pierwszą rundą fazy pucharowej. Czy czwartkowe starcie z Kostaryką wątpliwości te rozwiewa? Absolutnie nie.

Podopieczni Garetha Southgate'a rzeczywiście byli od karaibskich rywali lepsi co najmniej o klasę, lecz niech o Kostaryce, obecnie będącej cieniem rewelacji mistrzostw świata w Brazylii, najwięcej powie to, że jej zdecydowanie najlepszym zawodnikiem na Elland Road był Keylor Navas. Reszta rodaków nawet do poziomu bramkarza Realu Madryt się nie zbliżyła.

I w takich, wyraźnie sprzyjających warunkach Anglikom wystarczyło nawet nie włączać czwartego biegu, by i tak wygrać. Drużyna ta dysponuje bowiem zbytnią jakością w ofensywie, aby tak przeciętnego rywala nie wypunktować. W pierwszej połowie za punktowanie zabrał się świetnie dysponowany Marcus Rashford, który kilka metrów przed prawym narożnikiem pola karnego zdecydował się na zaskakujący, niesygnalizowany strzał prawą stopą. Efekt przerósł oczekiwania nawet samego wykonawcy - piłka wpadła bowiem idealnie pod poprzeczkę bramki Navasa. Drugi raz musiał on wyciągać piłkę z siatki pod koniec drugiej części gry. Za gola odpowiadał duet rezerwowych. Dele Alli dograł z lewej strony szesnastki, a Danny Welbeck spokojnie podanie kolegi zamknął uderzeniem głową.

"Synowie Albionu" z Albionem się już więc pożegnali i powoli wybierają się do Rosji. Pierwszy mecz mundialu rozegrają 18 czerwca, gdy w Wołgogradzie zmierzą się z Tunezją. Dzień wcześniej Kostaryka zagra w Samarze z Serbią.