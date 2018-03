Anglia - Włochy. Jack Wilshere nie zagra także przeciwko Włochom

Znany z długiej historii kontuzji Jack Wilshere znów nie jest zdolny do gry. W sobotę potwierdzono informację, że pomocnik Arsenalu nie wystąpi w meczu reprezentacji Anglii przeciwko Włochom.

Zdjęcie Jack Wilshere /Getty Images

Wilshere był powołany na dwa towarzyskie spotkania z Holandią i Włochami. W piątek nie zagrał przeciwko „Oranje” (wyjazdowa wygrana Anglii 1-0) z powodu, jak zostało podane do wiadomości, drobnego urazu kolana. Pomocnik miał być gotowy do gry na kolejny mecz, który zaplanowano na wtorek.

W sobotę zapadła jednak decyzja, że gracz „Kanonierów” nie zdąży wrócić do pełnej sprawności i nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na starcie przeciwko Włochom.

Dla Wilshere’a miał to być powrót do kadry po blisko dwóch latach. Na razie jego licznik występów w drużynie „Trzech Lwów” zatrzymał się na 34 meczach.

Nie jest to pierwszy problem, z którym w ostatnich dniach spotkał się selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate. Przeciwko Holandii urazu doznał Joe Gomez. Gracz Liverpoolu opuścił boisko już w 10. minucie i zastąpił go Harry Maguire. Obrońca „The Reds” nie został odesłany do domu i być może będzie on w stanie wystąpić przeciwko Włochom.