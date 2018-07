Antoine Griezmann: Diego Godin to wielki przyjaciel

Antoine Griezmann, napastnik reprezentacji Francji, przyznał, że ćwierćfinał z Urugwajem w mistrzostwach świata w Rosji będzie "bardzo emocjonalny" z uwagi na grę przeciwko Diego Godinowi, który jest ojcem chrzestnym jego córki.

Zdjęcie Diego Godin i Antoine Griezmann /Getty Images

Francuzi awansowali do ćwierćfinału w sobotę, pokonawszy po emocjonującym spotkaniu Argentynę 4-3. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu strzelił z rzutu karnego właśnie Griezmann, występujący na co dzień w Atletico Madryt. W drugim meczu tego dnia Jose Gimenez i Diego Godin z Urugwaju, klubowi koledzy Francuza, odprawili Portugalię 2-1, co oznacza, że o półfinał Griezmann powalczy w piątek z… ojcem chrzestnym córki.

Reklama

- Diego to wielki przyjaciel - powiedział francuski napastnik na konferencji prasowej. - Codziennie widzimy się w szatni, poza boiskiem i dlatego jest ojcem chrzestnym mojej najmłodszej córki. To będzie emocjonalny mecz, ale też wspaniały - stwierdził.

W miesiącach poprzedzających mistrzostwa świat sporo mówiło się o transferze Griezmanna do FC Barcelona. Media informowały o tym, że sprawa jest przesądzona i Francuz przejdzie na Camp Nou, ale nieoczekiwanie piłkarz nie zmienił klubu, o czym poinformował na krótko przed turniejem w Rosji.

- Zadzwoniłem do niego przed transferem do Atletico Madryt i tak dobrze mówił o klubie, że przekonał mnie do podpisania kontraktu. Kocham tę narodowość, kocham ten kraj (Urugwaj) i to będzie bardzo emocjonalne spotkanie dla mnie - powtórzył Antoine Griezmann.

kip