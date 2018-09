Argentyńscy piłkarze mieli kłopoty na lotnisku po powrocie z USA

Argentyńscy piłkarze mieli po powrocie do Buenos Aires z towarzyskiego mecz z Kolumbią w USA kłopoty ze służbami celnymi. Według mediów zarekwirowano 11 skrzyń, w których obok dresów były wartościowe rzeczy niezgłoszone do oclenia.

Według dziennika "Ole" w skrzyniach z ubiorami w tradycyjnych barwach biało-niebieskich znajdowała się także elektronika warta 25 tysięcy dolarów, która powinna zostać zgłoszona do oclenia.

Według przedstawicieli federacji są to urządzenia przeznaczone do analiz wideo i kinezyterapii. Związek przygotował niezbędne dokumenty, by jak najszybciej odzyskać skonfiskowany sprzęt.

Argentyna, bez m.in. Lionela Messiego, zremisowała 12 września w East Rutherford z Kolumbią 0-0. Na stadionie MetLife oglądało mecz 35 624 kibiców.