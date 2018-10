Armenia - Gibraltar 0-1 w Lidze Narodów. Pierwsze zwycięstwo i zamieszanie z hymnem Gibraltaru

Piłkarze Gibraltaru odnieśli pierwsze w historii drużyny narodowej zwycięstwo w meczu o stawkę. W sobotni wieczór pokonali na wyjeździe Armenię 1-0 w grupie D4 Ligi Narodów. Przed pierwszym gwizdkiem odegrano przez pomyłkę hymn... Liechtensteinu.

Jedyną bramkę zdobył Joseph Chipolina z rzutu karnego w 50. minucie. Mimo zwycięstwa Gibraltar jest na ostatnim miejscu w tabeli. Prowadzi Macedonia, która zmierzy się wieczorem w Skopje z Liechtensteinem.

To właśnie hymn Księstwa wybrzmiał na stadionie w Armenii, ku zaskoczeniu - i zbulwersowaniu - piłkarzy i działaczy z Gibraltaru. Przedstawiciele rządu wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że domagają się przeprosin od organizatorów. Strona ormiańska niezwłocznie je złożyła.

"Piłkarska Federacja Armenii przeprosiła za zaniedbanie organizatorów w Erywaniu, na stadionie odczytano komunikat, w którym wyrażono ubolewanie z powodu pomyłki" - napisano.

Wcześniej Gibraltar odniósł tylko dwa zwycięstwa w meczach towarzyskich: nad Łotwą i Maltą.

