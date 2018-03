Arsenal chce kupić gwiazdę Realu Madryt

Ten sezon dla Arsenalu Londyn jeszcze nie jest stracony. Podopieczni Arsene’a Wengera nadal mają szanse na wygranie Ligi Europy, ale szkoleniowiec "Kanonierów" myśli już o kolejnym sezonie. Teraz jego celem został gwiazdor Realu, pomocnik Luka Modrić.

Zdjęcie Luka Modrić /SID

Chorwat we wrześniu tego roku skończy 33 lata, ale wciąż jest w bardzo dobrej dyspozycji. W tym momencie trudno wyobrazić sobie środek pomocy Królewskich bez niego.

Reklama

Z Santiago Bernabeu dochodzą jednak głosy, że Modrić będzie jednym z kilku zawodników, którzy latem będą mogli opuścić klub. To efekt nieudanego sezonu w Primera Division. Real nie ma praktycznie szans na obronienie mistrzostwa. Do prowadzącej FC Barcelona traci 15 punktów.

Jak podaje, często dobrze poinformowany dziennik „Don Balon”, tę sytuacje chcą wykorzystać działacze Arsenalu. W Londynie w końcu chcą zdobyć medal w rywalizacji ligowej. Szefowie klubu z Emirates Stadium mają ponoć zaproponować Realowi 53 miliony funtów, czyli ponad 60 milionów euro.

Modriciem interesują się także włoskie AC Milan i Juventus oraz angielskie Liverpool i Tottenham.

Spekuluje się, że Chorwat chętnie by wrócił do tego ostatniego klubu. Ze Spurs do Realu trafił latem 2012 roku. W tym czasie trzy razy wygrywał Puchar Europy i zdobył mistrzostwo Hiszpanii.

Srogi