Arsene Wenger: Jeszcze nie przeszedłem na emeryturę

- Jeszcze nie zakończyłem kariery. Chciałbym trenować jeszcze długo, ale w październiku skończę 69 lat – powiedział Arsene Wenger. Francuz udzielił wywiadu dziennikowi "L'Est Republicain".

Francuski szkoleniowiec w maju zakończył 22-letnią przygodę z Arsenalem. Wenger pracował w klubie z północnego Londynu od 1996 r.



Z "Kanonierami" zdobył trzy mistrzostwa Anglii, siedem Pucharów Anglii i siedem Tarcz Wspólnoty. W 2006 roku dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal przegrał z Barceloną 1-2. W ostatnich latach Arsenal pod wodzą Wengera zawodził, co doprowadziło do ostatecznego rozstania.

- Słyszałem plotki, że jestem na emeryturze, to jeszcze nie ten czas. Nie kończę kariery. Chciałbym pracować w piłce jeszcze bardzo długo, ale mam świadomość, że czas leci. W październiku skończę 69 lat - wyznał w rozmowie z dziennikiem "L'Est Republicain".

- Muszę szczerze przyznać, że ostatnio nie przejmowałem się zbytnio swoją przyszłością. Pracowałem nad sobą. W ciągu ostatnich miesięcy nie podejmowałem ważnych decyzji. Nie wiem, co będzie dalej - dodał Wenger.