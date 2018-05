Arsene Wenger może po 22 latach wrócić do Japonii

Doświadczony szkoleniowiec nie ma zamiaru kończyć trenerskiej kariery. Daily Mail właśnie poinformował, że Arsene Wenger może zostać opiekunem jednego z zespołów japońskiej J-League. Francuz pracował w kraju kwitnącej wiśni w latach 1995-1996.

Wenger po 22 latach odszedł z Arsenalu. Wydawało się, że pójdzie na zasłużoną emeryturę, ale nic na to nie wskazuje. Prawie 69-letni trener ma wiele ciekawych ofert z Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Była także propozycja pracy z reprezentacją Anglii, ale menedżer zdecydował się ją odrzucić.

Teraz pojawiła się wiadomość, że jest opcja, aby trzykrotny mistrz Anglii z Arsenalem w nowym sezonie pracował w Japonii.

Francuz pracował w tym kraju przez prawie dwa lata. Był trenerem w zespole Nagoya Grampus Eight. Z drużyną, do której sprowadził 22-letniego wówczas Tomasza Frankowskiego, zdobył Puchar Cesarza oraz wygrał japoński superpuchar.

To właśnie z klubu z Nagoi przeszedł do Arsenalu, gdzie spędził kolejne 22 lata. Teraz być może wróci do Japonii. Wenger ponoć bardzo poważnie rozważa możliwość przenosin do Azji.

W J-League od nowego sezonu będzie występował Andres Iniesta. Legendarny pomocnik FC Barcelona będzie reprezentował barwy ekipy Vissel Kobe.