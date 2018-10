Arsene Wenger wróci do pracy 1 stycznia, ale jeszcze nie wie gdzie

Arsene Wenger, który po zakończeniu poprzedniego sezonu odszedł z Arsenalu po 22 latach pracy, zamierza wrócić na ławkę trenerską. 68-letni Francuz przyznał, że jego zdaniem zacznie nowy etap 1 stycznia, ale jeszcze nie wie, w jakiej to będzie drużynie. - Zapytania spływały z całego świata - powiedział Wenger w rozmowie z dziennikiem "Bild".

- Wierzę, że wrócę 1 stycznia. Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie. Odpocząłem i jestem gotowy do ponownego podjęcia pracy - mówił szkoleniowiec, który zdobył z Arsenalem trzy tytuły mistrza Anglii oraz siedem krajowych pucharów. Jednak ostatnie lata na stanowisku trenera "Kanonierów" były trudnym czasem dla coraz bardziej krytykowanego Francuza. Długo mówiło się o jego zwolnieniu, aż kres nadszedł na koniec poprzedniego sezonu.

- Są federacje, drużyny narodowe, mogłoby to nawet być w Japonii. Zebrałem dużo doświadczenia na różnych poziomach przez 22 lata w Arsenalu. Zapytania spływają z całego świata - zdradził.

Jako że trener udzielał wywiadu niemieckiej gazecie, nie mogło zabraknąć pytania o sytuację drużyny Joachima Loewa, która znajduje się w kryzysie, a we wtorek przegrała ważny w Lidze Narodów mecz z Francją.

Z gry w reprezentacji Niemiec po wyjątkowo nieudanym mundialu w Rosji, gdzie obrońcy tytułu nie wyszli nawet z grupy, zrezygnował Mesut Oezil. Wenger zna bardzo dobrze tego utalentowanego pomocnika, bo sprowadził go do Arsenalu.

- Myślę, że Niemcy potrzebują Oezila. Mam nadzieję, że Joachim Loew będzie potrafił go przekonać do powrotu. Oezil to superpiłkarz - nie on był najgorszy w mistrzostwach świata. Nie byłem zadowolony z tego, że zrezygnował z drużyny narodowej. Uwielbiam, kiedy piłkarze są w topowej formie. Myślę, że on trochę traci na tym, że nie występuje na poziomie międzynarodowym - ocenił Arsene Wenger.

