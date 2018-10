Austria - Irlandia Północna 1-0 w Lidze Narodów

Reprezentacja Austrii pokonała na stadionie w Wiedniu Irlandię Północną 1-0 (0-0) w spotkaniu dywizji B rozgrywanym w ramach Ligi Narodów. Jedynego gola w 71. minucie strzelił Marko Arnautović. To pierwsze zwycięstwo Austriaków w tych rozgrywkach. Ich piątkowi rywale mają na koncie dwie porażki.

W zespole Austrii zabrakło największej gwiazdy Davida Alaby. Piłkarz Bayernu Monachium nie jest w pełni sił i selekcjoner Franco Foda postanowił dać mu odpocząć. Z kolei w zespole rywali zabrakło przede wszystkim Kyle’a Laffertyego, który ma uraz ścięgna Achillesa.

Pierwsza połowa była wyrównana, a obie drużyny nie stworzyły wielu sytuacji do zdobycia bramki. W najlepszej okazji znalazł się w 30. minucie Shane Ferguson, który jednak nie wykorzystał świetnego podania Olivera Norwooda. Na wyróżnienie w ekipie Irlandii Północnej zasłużył również bardzo aktywny Jamal Lewis. Podopieczni Martina O’Neilla grali pressingiem i utrudniali konstruowanie akcji Austriakom.

Gospodarze mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki, ale mało z tego wynikało. Ich ataki były szarpane i tak naprawdę tylko Marcel Stabitzer i Marko Arnautović stwarzali poważniejsze zagrożenie. Widoczny był brak Alaby, który w większości spotkań grał na pozycji ofensywnego pomocnika i decydował o tempie każdej akcji.

W drugiej połowie mecz się rozkręcił, a kibice zgromadzeni na stadionie Ernsta-Happela w końcu zobaczyli gola. Była 71. minuta, gdy Petr Zulj podał w tempo do Arnautovicia, a ten poradził sobie z pilnujący go Patrickiem McNairem, zbiegł do środka i pewnym strzałem w środek bramki pokonał golkipera. Zresztą Arnautović już wcześniej mógł trafić do siatki, ale wówczas świetną interwencją popisał się Bailey Peacock-Farrell.

Irlandia Północna mogła wyrównać w 86. minucie. Wówczas głową uderzał Will Grigg, ale piłka tylko odbiła się od słupka i wylądowała w rękach Heinza Lindnera. Wcześniej spudłował Steven Davis, który znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem.

To pierwsze zwycięstwo Austriaków w Lidze Narodów. Wcześniej przegrali na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Irlandczycy również polegli z tym samym rywalem 1-2.

Austria – Irlandia Północna 1-0 (0-0)



Bramki: 1-0 Arnautović (71.)

