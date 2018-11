Barceloński sen Malcoma dopiero się zaczyna

Specyficzny i trudny do logicznego wyjaśnienia okres Malcoma w Barcelonie chyba dobiega końca. Piłkarz, którego klub z Camp Nou podkradł Romie i który mimo to w ogóle nie grał w bordowo-granatowych barwach, wreszcie dostał swoją szansę. I wykorzystał ją. - Śnię na jawie, choć to dopiero początek snu - mówił po strzeleniu gola Interowi w zremisowanym 1-1 meczu Ligi Mistrzów.

Niejeden sympatyk "Dumy Katalonii" zapewne wielokrotnie zadawał sobie w głowie pytanie: "o co z tym Malcomem chodzi?". I odpowiedzi nie otrzymywał aż do listopadowego wieczoru w Mediolanie. Brazylijczyk, który w poprzednim sezonie zabłysnął w Bordeaux, pod koniec lipca był praktycznie dogadany z rzymską ekipą i w Wiecznym Mieście do sfinalizowania przeprowadzki wystarczyły mu już tylko testy medyczne. Co więcej, Roma oficjalnie poinformowała o porozumieniu na linii piłkarz - klub. Nie minął jednak nawet dzień i Barca dokonała zwrotu o 180 stopni, złożyła ofertę opiewającą na 41 milionów euro, ustaliła z piłkarzem warunki kontraktu i było po sprawie.

21-latek do nowego klubu wszedł trochę na euforii wywołanej tak wielkim zainteresowaniem jego osobą, stał się więc najlepszym zawodnikiem klubu w trakcie okresu przygotowawczego i już w trakcie sezonu właściwego można było oczekiwać czegoś podobnego. Było zgoła odmiennie, Malcom nie znalazł uznania w oczach Ernesto Valverde i w większości przypadków nie trafiał nawet do osiemnastki meczowej na ligowe mecze.



Na krajowym podwórku rozegrał raptem 25 minut w dwóch spotkaniach, raz dostał jeszcze 80 minut w Pucharze Króla z Leonesą i na tym jego dokonania się kończyły. Hiszpańskie media rozpisywały się o konflikcie Malcoma z trenerem, o tym, że chce opuścić miasto Gaudiego i że nie rozumie, dlaczego Valverde ciągle mu nie zaufał.

Wtorkowe spotkanie z Interem, po którym Barcelona awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, powinno być jednak zwrotem w nieudanej jak dotąd przygodzie młodzieżowego reprezentanta "Canarinhos". Na San Siro wszedł późno, bo dopiero w 81. minucie, ale już po chwili strzelił ładnego gola i udowodnił, że transfer na Camp Nou nie był dziełem przypadku. Tak jak od teraz dziełem przypadku nie będą jego dalsze katalońskie przygody.



- Za mną pierwszy wieczór z Champions League, i to jeszcze skończony z golem. Dla mnie to coś niezapomnianego, coś, co będę chciał świętować z rodziną - delektował się bramką w krótkim pomeczowym wywiadzie. Mimo to na laurach absolutnie nie zamierza spoczywać.

- Potrzebuję więcej i więcej. Będę szukał większej liczby boiskowych minut. Chcę grać częściej. Po to trenuję, aby znaleźć się w grupie zawodników będących w rotacji trenera. Śnię sen o Barcelonie, który jednak dopiero się zaczyna. Chcę napisać tu własną historię, wielką historię. Po to tak ciężko pracuję - zapowiadał.