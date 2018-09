Barton: Neymar to Kim Kardashian piłki nożnej

Brazylijski gwiazdor futbolu musi mieć twardą skórę. Tym razem Neymara skrytykował były pomocnik, a obecnie menedżer Joey Barton. Anglik stwierdził, że najdroższy piłkarz świata nie jest fenomenem, a jedynie marketingowo wykreowanym bohaterem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar trafił. Cieszynka a la Cristiano Ronaldo. Wideo Eurosport

Znany z ciętego języka i agresywnej gry Joey Barton wbił szpilę w Neymara, określając go mianem „Kim Kardashian piłki nożnej”. Były pomocnik zyskał wielkie uznanie we Francji grając w klubie ze Stade Velodrome. Brazylijski gwiazdor Paris Saint-Germain został skrytykowany za występ na Anfield z Liverpoolem 2-3. Wiele napisano na temat gry defensywnej najdroższego piłkarza w historii futbolu, ale przeciwko „The Reds” Brazylijczyk po prostu wcale nie bronił.

Reklama

Zdaniem Bartona 26-letni zawodnik nie jest rewelacyjny, ale w sposób marketingowy dobrze wykreowany. - Myślę, że on jest Kim Kardashian piłki nożnej. Na pewno nie jest najlepszym piłkarzem świata, co mogliśmy zaobserwować w Rosji. Nie osiągnął poziomu CR7 i Leo Messiego. Jest wielu lepszych graczy od niego. On nie jest futbolowym fenomenem, a jedynie reklamowym, jak Kardashian - ocenił menedżer, występującego w League One, Fleetwood Town.

Odnosząc się do rzekomego gwiazdora piłki, Barton przywołał przykład swojego 6-letniego syna. - Aktualnie wszyscy chcą kibicować wielkim drużynom, tym które wygrywają. Gdy moi synowie grają, to chcą być, jak Messi, Ronaldo, Mohamed Salah, ale zdecydowanie nie jak Neymar i Harry Kane. W domu nie wypowiadamy tego nazwiska - przyznał Barton.

36-letni były zawodnik w barwach Olympique Marsylia 25 razy, gdzie odkrył nowy styl gry. - Nauczyłem się nowej drogi, ofensywnego futbolu, co bardziej mi pasowało. We Francji ludzie są spokojniejsi, musimy robić tu show - dodał.