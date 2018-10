Belgia pokonała Szwajcarię 2-1 i jest bliższa awansu do półfinału Ligi Narodów

Belgia pokonała Szwajcarię 2-1 w drugim meczu grupy 2. dywizji A Ligi Narodów. Obie bramki dla gospodarzy zdobył najskuteczniejszy strzelec w historii drużyny narodowej Romelu Lukaku, który mógł ustrzelić i hat tricka, ale jedną z okazji koncertowo zmarnował.

Szwajcarzy i Belgowie mieli przed meczem po trzy punkty, dzięki zwycięstwu nad Islandczykami w ubiegłym miesiącu. Zwycięstwo w bezpośrednim starciu mogło znacznie przyczynić się do wyjścia z grupy 2. I po piątkowym spotkaniu bliżej realizacji celu są Belgowie, zdobywcy brązowego medalu na MŚ w Rosji.

Podopieczni Roberto Martineza na wygraną zasłużyli, stworzywszy sporo szans do strzelenia goli. Długo jednak nie dawał się zaskoczyć bardzo dobrze dysponowany w szwajcarskiej bramce Szwajcarów Yann Sommer. Ale występujący na co dzień w Borussii Moenchengladbach zawodnik popełnił jeden błąd, co kosztowało gości utratę gola w 58. minucie.

Stojący w polu karnym Thomas Meunier zdołał oddać piłkę do Romelu Lukaku, który nieszczególnie mocnym strzałem w środek bramki dał prowadzenie Belgom. Sommer powinien zachować się lepiej. Piłka nie leciała szybko, praktycznie w niego, lecz bramkarz Szwajcarii zareagował niezdarnie i ten strzał przepuścił.

Szwajcarzy na utratę bramki zareagowali bardzo szybko. Już po chwili mogli doprowadzić do remisu. Bardzo mocny groźny strzał oddał Steve Zuber. Thibaut Courtois zdołał szczęśliwie sparować piłkę, która pędziła z niewygodną rotacją.

Goście dopięli swego niecały kwadrans przed końcem. Michael Lang znakomicie zgrał głową dośrodkowanie z rzutu wolnego na piąty metr, gdzie na piłkę czatował wprowadzony w drugiej połowie Mario Gavranović. Napastnik Dinama Zagrzeb nie miał najmniejszych problemów z trafieniem do siatki.

Zapachniało remisem, gdy w końcówce idealną okazję zmarnował Lukaku. Napastnik Manchesteru United, stojąc kilka metrów przed bramką, przestrzelił wysoko nad poprzeczką. Ale ostatecznie belgijski snajper zrehabilitował się i roli antybohatera uniknął. Lukaku ustrzelił dublet po zespołowej akcji. Dobre podanie w pole karne posłał mu Dries Mertens, a 25-latek dał Belgom trzy punkty po płaskim strzale z pola karnego.



W ten sposób Lukaku poprawił swój dorobek w reprezentacji Belgii, której jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii i ma już na koncie 45 bramek w 78 spotkaniach.



Belgia - Szwajcaria 2-1 (0-0)

Bramki:

1-0 Romelu Lukaku (58.)

1-1 Mario Gavranović (76.).

2-1 Romelu Lukaku (84.).

