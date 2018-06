Były kapitan reprezentacji Czech Tomas Rosicky pożegnał się z kibicami

Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Czech Tomas Rosicky pożegnał się z kibicami meczem w Pradze, w którym udział wzięli koledzy z jego byłych klubów: Sparty, Borussii Dortmund i Arsenalu Londyn. Praska drużyna pokonała międzynarodowy zespół gwiazd 5:2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nawałka podsumował Arłamów. Wideo INTERIA.TV

Spotkanie na stadionie Sparty przy Letnej rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem z powodu bardzo ulewnego deszczu. W zespole zagranicznych gwiazd wystąpili m.in. Hiszpan Cesc Fabregas, Białorusin Aleksander Hleb, Niemiec Jens Lehmann, Brazylijczyk Ewerthon de Souza czy Holender Robin van Persie. Nie zabrakło w drużynie gospodarzy byłych i obecnych reprezentantów kraju m.in. bramkarza Petra Cecha, Jana Kollera czy Karela Poborskiego.

Reklama

Jednego z goli strzelił sam Rosicky, a ostatniego dla Czechów jego czteroletni synek Tomas junior. Informację o zawieszeniu butów na kołku ogłosił pod koniec grudnia 2017 r.

"Zaczynałem tu karierę przed 20 laty i jestem dumny, że mogłem tu rozegrać ostatni mecz. Zawsze czułem się na Letnej jak w domu" - powiedział 37-letni piłkarz.

Zawodnik, nazywany w ojczyźnie "małym Mozartem" ze względu na delikatną budowę i nienaganne wyszkolenie techniczne, grał w pięciu wielkich turniejach: mistrzostwach Europy w 2000, 2004 (półfinał), 2012 i 2016 roku oraz mundialu w 2006 roku.

W drużynie narodowej Rosicky, wychowanek praskiego klubu Kompresory, z którego trafił jako 17-latek do Sparty, rozegrał 105 meczów i strzelił 23 bramki. W 2001 roku - na pięć lat - przeniósł się do Borussii (finalista Pucharu UEFA edycji 2001/02). Kolejne dziesięć spędził w zespole londyńskich "Kanonierów". W 2016 roku wrócił do Sparty.