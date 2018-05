Celtic Glasgow drugi raz z rzędu z potrójną koroną

Piłkarze Celticu Glasgow potwierdzili dominację w krajowych rozgrywkach i zdobyli trzecie trofeum w tym sezonie. Po triumfach w ekstraklasie i Pucharze Ligi, w sobotę pokonali Motherwell 2-0 w finale Pucharu Szkocji. Potrójną koronę klub zdobył drugi raz z rzędu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenit pozbawił Celtic szans w LE. Wideo Eurosport

Bramki dla najbardziej utytułowanego szkockiego zespołu zdobyli w sobotę Callum McGregor (11) i Olivier Ntcham (25). Krajowy Puchar podopieczni trenera Brendana Rodgersa zdobyli po raz drugi z rzędu, a 38. w historii. W ostatnich dwóch sezonach triumfowali też w Pucharze Ligi, natomiast mistrzostwo Szkocji wywalczyli siódmy kolejny raz.

Rodgers został w minionym sezonie dopiero trzecim w historii Celticu trenerem, który sięgnął po potrójną koronę. Wcześniej udało się to dwukrotnie Jockowi Steinowi (1967 i 1969) i raz Martinowi O'Neillowi (2001).

Wojciech Malinowski

Zdjęcie