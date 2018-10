Championship. Aktywny Grosicki, Hull City zremisowało z Preston North End

Dobry występ przeciwko Preston North End zaliczył Kamil Grosicki. Skrzydłowy reprezentacji Polski był jednym z najbardziej aktywnych graczy na boisku. "Tygrysom" nie udało się jednak wygrać u siebie. Mecz na KCOM Stadium zakończył się remisem 1-1.

Grosicki wrócił do podstawowego składu Hull City. Menedżerowi Nigelowi Adkinsowi odwdzięczył się bardzo dobrym występem. Od pierwszej minuty "Grosik" był niezwykle aktywny na lewym skrzydle. To po podaniu Polaka w 32. minucie w słupek trafił sprowadzony z West Hamu United obrońca Reece Burke.

Po przerwie Grosicki nie zamierzał zwalniać tempa. W 52. minucie uciekł Darnellowi Fisherowi i dokładnie dograł piłkę do Jarroda Bowena. Ten jednak trafił prosto w bramkarza Preston North End Christophera Maxwella. Chwilę później sam "Grosik" sprawdził z dystansu golkipera gości, który musiał wykazać się akrobatyczną obroną.

W końcu "Tygrysom" udało się sforsować defensywę rywali. W 84. minucie jedenastkę wykorzystał Bowen. Nie był to jednak koniec emocji na KCOM Stadium. Gdy wydawało się, że gospodarze zgarną komplet punktów, niespodziewanie w doliczonym czasie gry wyrównał Louis Moult. Tuż przed straconą bramką z boiska zszedł Grosicki, który ze swojego występu może być zadowolony.

Kolejny raz tylko na ławce rezerwowych Ipswich Town zasiadł Bartosz Białkowski, który na początku sezonu nie prezentował wysokiej formy i jego miejsce między słupkami zajął Dean Gerken. 33-letni Anglik nie popisał się jednak przeciwko Queens Park Rangers, w których od pierwszej minuty zagrał natomiast Paweł Wszołek.

Wracając do Gerkena, w 13. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Luke Freeman, a bramkarz gospodarzy interweniował w dużym zamieszaniu tak niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. Tuż przed przerwą musiał on wyciągać futbolówkę z siatki po raz drugi. Tym razem ciężko go jednak winić, gdyż Tomer Hemed pokonał go z rzutu karnego. Jak się okazało, reprezentant Izraela ustalił wynik spotkania na Portman Road. Wszołek zaliczył pełny mecz.

Trwa słaba seria Boltonu Wanderers. W sobotę "Kłusaki" nie zdołały wygrać trzeciego meczu z rzędu w Championship. Ekipa prowadzona przez Phila Parkinsona wróciła z wyjazdu do Rotherham z jednym punktem, remisując z United 1-1. "The Millers" objęli prowadzenie w 56. minucie za sprawą Ryana Williamsa. Wcześniej rzutu karnego nie wykorzystał napastnik gości Josh Magennis. Jego strzał obronił Marek Rodak.

Remis gościom uratował w 85. minucie Christian Doidge. Cały mecz na prawej obronie Boltonu rozegrał Paweł Olkowski.

