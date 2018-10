Championship. Drużyna Klicha ograła zespół Grosickiego

Hull City przegrało z Leeds United 0-1 (0-0) we wtorkowym meczu 11. kolejki angielskiej Championship. Od pierwszej minuty wystąpiło w tym spotkaniu dwóch polskich piłkarzy. Kamil Grosicki zagrał przez 65 minut, a Mateusz Klich rozegrał pełne 90 minut i miał udział w wypracowaniu zwycięskiego gola.

Po raz drugi z rzędu Kamil Grosicki znalazł się w wyjściowej "11" Hull City. Polski skrzydłowy był aktywny, a zagrożenie z jego strony podkreślali m.in. komentatorzy klubowej stacji Leeds United, które transmitowała wtorkowe spotkanie. Tak było m.in. w 15 minucie, gdy po dośrodkowaniu "Grosika" zakotłowało się w polu karnym gości, ale ostatecznie obrona "Pawi" się wybroniła.

Piłka trafiała jednak do polskiego skrzydłowego rzadko. Nie mogło być inaczej, gdyż to piłkarze Leeds United zdecydowanie częściej byli w jej posiadaniu, które w pierwszej połowie sięgało nawet 75 proc. Duża w tym zasługa Mateusza Klicha, który tradycyjnie wystąpił od początku spotkania i pokazywał się do gry kolegom. Reprezentant Polski już w 7. minucie mógł nawet strzelić gola, ale jego uderzenie lewą nogą z linii pola karnego było minimalnie niecelne.

W 51. minucie to właśnie Klich rozpoczął akcję, która przyniosła ostatecznie gościom szóste zwycięstwo w sezonie. Polakowi w statystykach zapisano nawet asystę, ale zdecydowanie największy udział w zdobyciu bramki miał jej autor Tyler Roberts. 19-letni napastnik otrzymał bowiem od Klicha piłkę na 30. metrze, po czym uwolnił się spod krycia kilku rywali i po przebiegnięciu kilku metrów popisał się znakomitym strzałem. Płasko uderzona piłka z impetem wpadła do siatki poza zasięgiem rąk bramkarza Hull City.

Hull City - Leeds United 0-1 (0-0)

Bramka: Tyler Roberts (51.)

