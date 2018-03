Chiny - Walia 0-6 w debiucie Ryana Giggsa

Ryan Giggs bardzo denerwował się przed debiutem na ławce reprezentacji Walii, ale nie było potrzeby. W pierwszym meczu pod wodzą byłego kapitana Manchesteru United Walijczycy rozgromili towarzysko na wyjeździe Chiny 6-0 (4-0). Ciśnienie z Giggsa zeszło już w 2. minucie, kiedy Gareth Bale otworzył wynik spotkania. Skrzydłowy Realu Madryt popisał się w czwartek hat trickiem.

Zdjęcie Ryan Giggs (z lewej) i Gareth Bale (w środku) /Eurosport

- Jako piłkarz tak naprawdę nigdy się nie denerwowałem. Czasami pojawiały się jakieś nerwy, ale nigdy nie byłem bardzo zdenerwowany. Natomiast prowadzenie drużyny to inna bajka - asekurował się przed spotkaniem w Nanningu Ryan Giggs.

Stanowisko selekcjonera reprezentacji Walii to na dobrą sprawę pierwsza samodzielna praca Ryana Giggsa w nowej roli. Co prawda pod koniec sezonu 2013/14 objął pierwszą drużynę "Czerwonych Diabłów", ale na chwilę. Przez dwa kolejne sezony był natomiast asystentem Louisa van Gaala.

- Jest tyle rzeczy, o których musisz myśleć, które cały czas masz w głowie. Czy niczego nie zapomniałem? Co można poprawić? Razem z całym sztabem trzeba przygotować drużynę najlepiej, jak się da. A potem ocenić, co działa, a co można było zrobić lepiej - relacjonował trudne życie trenera.

Ryan Giggs przejął Walię w trudnym momencie, kiedy drużynie Chrisa Colemana nie udało się awansować na mistrzostwa świata. Nowe otwarcie, zarówno dla Giggsa, jak i reprezentacji, było imponujące.

Gareth Bale potrzebował nieco ponad 60 sekund, by mimo asysty dwóch obrońców wbiec w pole karne i precyzyjnym strzałem nie dać szans chińskiemu bramkarzowi. Po strzałach gwiazdora "Królewskich" Junling Yan jeszcze dwa razy musiał wyciągać piłkę z siatki. Bale otworzył i ustalił wynik spotkania, w 62. minucie kompletując hat tricka.

"Tylko" dwa gole strzelił napastnik Burnley Sam Vokes, na którego dorobek w czwartek złożyły się jeszcze asysty przy dwóch pierwszych trafieniach Bale'a. Bramkę zdobył również 21-letni Harry Wilson, dla odmiany wykorzystując podanie piłkarza Realu.

Chińczycy nie potrafili w żaden sposób odpowiedzieć, w związku z czym Walijczycy zaliczyli wyjątkowo efektowny początek towarzyskiego China Cup. W turnieju w Państwie Środka biorą udział jeszcze reprezentacje Czech i Urugwaju.