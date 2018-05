Club Brugge - Anderlecht 1-2. Gol Łukasza Teodorczyka

Drugi w tabeli RSC Anderlecht pokonał na wyjeździe lidera Club Brugge 2-1 (0-0) w 37. kolejce ligi belgijskiej. Pierwszą bramkę dla gości zdobył Łukasz Teodorczyk, a drugą były pomocnik Śląska Wrocław Ryota Morioka. Polski napastnik grał do 70. minuty. Do końca sezonu pozostały trzy mecze. Drużyna Teodorczyka traci dwa punkty do ekipy z Brugii.

To 13. ligowe trafienie w sezonie 26-letniego snajpera.

Anderlecht wykorzystał szansę i dał sobie nadzieje na wywalczenie mistrzostwa Belgii. Problem w tym, że nie wszystko leży w rękach drużyny Łukasza Teodorczyka. Brugia musi jeszcze stracić punkty w trzech ostatnich meczach, przy czym Anderlecht musi wygrywać.

Jednym z bohaterów wicelidera został w niedzielne popołudnie właśnie Teodorczyk. Napastnik reprezentacji Polski dał prowadzenie swojej drużynie w 58. minucie, kiedy wykorzystał idealne podanie Pietera Gerkensa w pole karne. Były piłkarz Polonii Warszawa i Lecha Poznań nie trafił szczególnie mocno w piłkę, ale ta prześlizgnęła się pod ręką Władimira Gabułowa.

Drugą bramkę dla Anderlechtu zdobył znany z polskich boisk i występów w Śląsku Wrocław Ryota Morioka. Japończyk trafił do siatki głową z bliskiej odległości. Okazję stworzył mu odegraniem również głową Leander Dendoncker.



Dziesięć minut przed końcem gola kontaktowego strzelił Abdoulaye Diaby, ale gospodarzom nie udało się wyrównać.

Do końca sezonu pozostały trzy spotkania.



Terminarz Anderlechtu:

Standard Liege (dom)

Gent (wyjazd)

Genk (dom)

Terminarz Club Brugge:

Charleroi (wyjazd)

Standard Liege (wyjazd)

Gent (dom)

37. kolejka ligi belgijskiej:

Club Brugge - RSC Anderlecht 1-2 (0-0)

0-1 Teodorczyk (58.)

0-2 Morioka (73.)

1-2 Diaby (80.)

