Collin Martin ogłosił, że jest gejem

Pomocnik występującego w Major League Soccer ogłosił, że jest gejem. Collin Martin z Minnesota United to kolejny sportowiec ze Stanów Zjednoczonych, który zdecydował się na ten ruch.

23-letni dziś Martin zaczynał karierę w DC United w 2013 roku. Przed cztery sezony zagrał jednak tylko w 15 spotkaniach. W zeszłym roku przeszedł do klubu z Minneapolis. Tam też nie odgrywa znaczącej roli.

- W piątek mój zespół Minnesota United uczestniczy w nocy dumy. To bardzo ważna dla mnie noc. Ogłoszę, że jestem piłkarzem gejem grającym w Major League Soccer. Ujawniłem się już jako homoseksualista wiele lat temu w gronie najbliższych. Powiedziałem o tym rodzinie i przyjaciołom, także moim kolegom z zespołu. Teraz jestem dumny, że moja cała drużyna i szefowie klubu wiedzą, że jestem gejem. Otrzymałem wiele wyrazów wsparcia od wszystkich w MLS i dzięki temu podjąłem decyzję, aby się ujawnić. To stało się zdecydowanie łatwiejsze – napisał Martin.

- W dniu, gdy świętujemy wieczór dumy chciałbym podziękować moim kolegom z zespołu za ich bezwarunkowe wsparcie dla tego, kim jestem. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie jako profesjonalnego sportowca, pragnę wykorzystać ten moment, aby zachęcić innych, którzy zawodowo uprawiają sport, aby mieli pewność, że sport przywita ich z całego serca – dodał piłkarz, który w tym sezonie wystąpił w sześciu meczach w lidze oraz dwóch w pucharze.

Klub z Minneapolis wspiera zawodnika. Podczas najbliższego spotkania przeciwko FC Dallas drużyna wystąpi w koszulkach z numerami koloru tęczowego.

Tym samym Martin został kolejnym piłkarzem MLS, który ujawnił homoseksualną orientację. Wcześniej zrobił to Robbie Rogers. Wcześniej na taki krok zdecydował się były koszykarz New Jersey Nets Jason Collins i kilku innych graczy NFL, NHL oraz MLB. W Europie podobnie postąpił przed laty nieżyjący już piłkarz Justin Fashanu. Nie tak dawno na coming out zdecydował się Thomas Hitzlsperger. Były reprezentant Niemiec zrobił to jednak po zakończeniu kariery.

