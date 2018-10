Copa Libertadores. Broniące trofeum Gremio bliżej finału

Piłkarze brazylijskiego Gremio przybliżyli się do awansu do finału Copa Libertadores, południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów. Obrońcy trofeum we wtorek pokonali na wyjeździe River Plate 1-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gremio lepsze od River Plate w półfinale Copa Libertadores. Wideo © 2018 Associated Press

Rewanż 30 października w Porto Alegre.

Reklama

Jedyną bramkę w Buenos Aires w 62. minucie zdobył Michel.

W drugiej parze również jest pojedynek argentyńsko-brazylijski. W pierwszym meczu w środę piłkarze Boca Juniors podejmą Palmeiras.

Wyniki pierwszych półfinałów:

wtorek, 23 października

River Plate Buenos Aires (Argentyna) - Gremio Porto Alegre (Brazylia) 0-1 (0-0)

środa, 24 października

Boca Juniors (Argentyna) - Palmeiras (Brazylia)