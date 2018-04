Coraz większa afera z możliwym wykorzystywaniem nieletnich piłkarzy w Argentynie

Argentyńscy kibice mają powody do zmartwień, szczególnie po ostatniej klęsce z Hiszpanią (1-6), ale to niejedyny powód do niepokoju. Wymiar sprawiedliwości jest na tropie afery związanej z prostytucją nieletnich. Po Independiente i Temperley w sprawę może być zamieszany inny wielki klub – River Plate.

Zdjęcie Trybuny stadionu Monumental. Tym razem nie ma jednak powodów do zadowolenia /AFP

To nowe informacje, które wyszły na jaw w poniedziałek. W ubiegłym tygodniu okazało się, że poważny problem może mieć Independiente, ale tym razem uderzenie jest jeszcze mocniejsze, bo River Plate to jeden z dwóch największych klubów w Argentynie, obok Boca Juniors.

Na nadużycia seksualne poskarżyli się już policji zawodnicy szkolący się w klubie z Buenos Aires. Chodzi co najmniej o dwóch młodych piłkarzy oraz siatkarkę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że potencjalne ofiary - w latach 2004-2011 - mogły być kaperowane do sieci wykorzystującej nieletnicj, w którą był zamieszany jeden z sędziów liniowych, na co dzień adwokat.

O tym, że inne kluby mogą być w to zamieszane wiadomo było już od kilku dni, bo zajmująca się śledztwem prokurator Maria Soledad Garibaldi wskazywała, że skandal z wykorzystywaniem nieletnich do prostytucji nie dotyczy jedynie Independiente.

