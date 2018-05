Cristiano Rolando: W finale wolałbym zagrać z Manchesterem United

Wielkimi krokami zbliża się ostatni mecz sezonu w klubowych rozgrywkach w Europie. W sobotę w Kijowie Real Madryt zagra z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów. - Jeśli mam być szczery, to wolałbym w finale spotkać się z Manchesterem United - mówi Cristiano Ronaldo, najlepszy strzelec Królewskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dlaczego Cristiano Ronaldo nie chce Neymara w Realu? Eurosport

Hiszpanie w sobotę zagrają w trzecim z rzędu finale Ligi Mistrzów. Poprzednie dwa wygrali i jako pierwsi obronili trofeum Champions League. Teraz ekipie Los Blancos szyki pokrzyżować chcą piłkarze Liverpoolu. The Reds w drodze do finału strzelili aż 45 goli. - Proszę mi wierzyć, Liverpool będzie w wielkim gazie - straszy Juergen Klopp, menedżer LFC.

Reklama

Cristiano Ronaldo jest pod wrażeniem drogi Liverpoolu do finału Ligi Mistrzów w Kijowie. - To nieważne, że gramy w kolejnym finale, one za każdym razem są wyjątkowe. Osobiście wolałbym, aby w finale zagrał z nami Manchester United, ale trzeba oddać, że Liverpool zasłużył na ten mecz. Ich droga do Kjowa nie była prosta - mówił Cristiano Ronaldo w rozmowie z dziennikiem "As".

Liverpool w fazie pucharowej Ligi Mistrzów mierzył się z Porto, Manchesterem City i Romą. Królewscy mieli jeszcze trudniej. Podróż do stolicy Ukrainy zawdzięczają dzięki zwycięstwom nad PSG, Juventusem i Bayernem Monachium.

My i oni zasłużyliśmy na finał w Kijowie. Liverpool przypomina mi nasz zespół sprzed trzech lat. Mają trzech napastników, wszyscy są bardzo szybcy. Doceniam zagrożenie ze strony Mane, Salaha i Firmino. Ale my jesteśmy silniejsi - mówi "CR7", który w dwunastu spotkaniach tej edycji Ligi Mistrzów strzelił piętnaście goli.