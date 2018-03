Cristiano Ronaldo głodny bramek jak nigdy. W tym roku zdobył już 23!

Cristiano Ronaldo zdobył w piątek dwie bramki w doliczonym czasie gry towarzyskiego starcia z Egiptem (2-1). Portugalski snajper strzela ostatnio jak najęty. W nowym roku nie ma dla niego znaczenia, którą koszulkę przywdziewa. W 2018 roku dla Realu Madryt i reprezentacji Portugalii wbił aż 23 gole.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo (z prawej) w meczu z Egiptem /Getty Images

Portugalczyk, który słabo rozpoczął sezon w Hiszpanii (jesienią strzelił raptem cztery gole w lidze) wraz z nadejściem nowego roku złapał nieprawdopodobną formę. Choć jeszcze w grudniu nikt nie postawiłby na to złamanego grosza, Ronaldo włączył się do walki o tytuł króla strzelców. W dziewięciu ostatnich meczach ligowych aż 18 razy pokonywał bramkarza rywala. Kapitalną formą wykazał się również w Lidze Mistrzów (trzy gole w dwóch starciach z PSG), a w piątek pokazał, że strzelać może też w narodowych barwach. Wbił dwie bramki Egiptowi w doliczonym czasie gry wyrywając zwycięstwo (wcześniej to Afrykańczycy prowadzili 1-0).

W barwach drużyny narodowej Ronaldo imponuje. W 15 ostatnich meczach zdobył 20 bramek i zanotował cztery asysty. Tylko dwa razy (w półfinale Pucharu Konfederacji w 2017 roku oraz na początku kwalifikacji mundialu przeciwko Szwajcarii) nie zanotował gola ani asysty. W tych 15 meczach Portugalia strzeliła 47 goli co oznacza, że przy ponad połowie z nich swój udział miał as Realu.

Ronaldo wspina się coraz wyżej na liście piłkarzy, którzy zdobywali najwięcej bramek dla drużyny narodowej. Po dwóch golach wbitych Egiptowi ma ich już 81. Więcej strzelili tylko Ali Daei dla Iranu (109) i Ferenc Puskas dla Węgier (84). Portugalczyk zdystansował samego Pelego (77 bramek dla Brazylii), a goniący go w tej klasyfikacji m.in. Leo Messi (Argentyna, 61), Neymar (Brazylia, 53) i Robert Lewandowski (51) mają sporą stratę. Właściwie tylko 26-letni snajper PSG będzie miał szansę wyprzedzić Ronaldo z uwagi na to, że jest znacznie młodszy i zapewne rozegra jeszcze dużo więcej meczów dla reprezentacji Brazylii, niż Portugalczyk dla swojej. Póki co 33-latek może jednak budować zaliczkę na przyszłość. Najbliższą szansę będzie miał w poniedziałek, gdy Portugalia zagra towarzysko z Holandią.

Boro