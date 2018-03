Cristiano Ronaldo piłkarzem roku 2017 w Portugalii

Nie było niespodzianki w plebiscycie "Quinas de Oro" na najlepszego portugalskiego piłkarza w 2017 roku. Triumfował gwiazdor Realu Madryt Cristiano Ronaldo.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo z partnerką Georginą Rodriguez /Newspix

Napastnik Realu wygrał wspólne głosowanie przedstawicieli rodzimej federacji (FPF) oraz związków trenerów i piłkarzy.

Statuetkę wręczył mu w poniedziałkowy wieczór podczas gali w Lizbonie prezydent Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) Słoweniec Aleksander Czeferin.

Za Ronaldo uplasowali się pomocnik Bernardo Silva z Manchesteru City oraz bramkarz Sportingu Lizbona Rui Patricio.

- To był niezapomniany rok dla mnie osobiście, ale też historyczny dla Realu Madryt - powiedział laureat, przypominając, że wywalczył z "Królewskimi" pięć trofeów oraz zakwalifikował się z drużyną narodową do mistrzostw świata w Rosji.

Za swoje osiągnięcia w 2017 roku już wcześniej uhonorowano go także Złotą Piłką oraz nagrodą FIFA The Best. Od stycznia do grudnia zdobył 42 bramki dla klubu i 11 dla Portugalii (53 gole w tym czasie uzyskał też m.in. Robert Lewandowski).

Ronaldo zwyciężył w plebiscycie "Quinas de Oro" po raz drugi z rzędu. W pierwszej edycji w 2015 roku otrzymał z kolei nagrodę dla najlepszego portugalskiego piłkarza w historii.