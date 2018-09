Dejan Lovren oskarżony o składanie fałszywych zeznań

Prokuratura Okręgowa w Osijeku oskarżyła chorwackiego obrońcę Liverpoolu Dejana Lovrena o krzywoprzysięstwo. To drugi reprezentant "Hrvatskiej" z takim zarzutem. W marcu tego roku oskarżono o to również Lukę Modrica, pomocnika Realu Madryt i największą gwiazdę chorwackiej piłki.

Zarzuty przedstawione obu tym piłkarzom związane są z ich zeznaniami w sprawie przeciwko byłemu dyrektorowi sportowemu Dinama Zagrzeb Zdravko Mamicia. W czerwcu został on skazany na sześć i pół roku więzienia, gdy uznano go winnym defraudacji przysługujących klubowi pieniędzy z transferów piłkarzy. Mamić nie przebywa jednak w więzieniu, gdyż zanim ogłoszono wyrok w jego sprawie uciekł do Bośni i Hercegowiny, gdzie przebywa do dzisiaj dzięki podwójnemu obywatelstwu. Cały czas podkreśla też swoją niewinność i liczy na korzystny dla siebie wyrok Sądu Najwyższego, co jednak może nastąpić dopiero za kilka lat.

Lovren w 2010 roku został sprzedany do Olympique Lyon za osiem i pół miliona euro, a prokuratura udowodniła, że połowa tej kwoty trafiła na konto Mamicia i jego rodziny. Lovren był jednym ze świadków w tej sprawie i właśnie złożone przez niego w sądzie zeznania, w których zaprzeczał posiadaniu indywidualnego kontraktu z synem Mamicia Mario, są powodem jego problemów z prawem.

Chorwacki kodeks karny za krzywoprzysięstwo przewiduje karę od sześciu miesięcy do pięciu lat więzienia. Póki co nieznana jest data rozpoczęcia procesu zarówno Luki Modricia, jak i Dejana Lovrena. Niewykluczone, że podobno zarzuty spotkają również Simone Vrsaljkę i Matego Kovacicia, którzy w przeszłości również byli piłkarzami Dinama i w momencie sprzedaży do zagranicznych klubów mieli indywidualne kontrakty z rodziną Mamiciów.

