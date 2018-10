Deschamps: Henry ma wszystko, by być dobrym trenerem

Thierry Henry, były znakomity francuski napastnik, po zakończeniu kariery postanowił zostać trenerem. Na mistrzostwach świata w Rosji był asystentem selekcjonera reprezentacji Belgii, a teraz sam poprowadzi AS Monaco. Trener drużyny narodowej Francji Didier Deschamps uważa, że Henry ma wszystko, by odnieść sukces.

AS Monaco bardzo słabo weszło w sezon 2018/2019, czego efektem było zwolnienie po czterech latach pracy szkoleniowca Leonardo Jardima. Pod jego wodzą drużyna z Księstwa m.in. wywalczyła mistrzostwo Ligue 1, a także dotarła do półfinału Ligi Mistrzów.

Władze klubu postanowiły jednak dokonać zmiany i postawiły na Thierry'ego Henry'ego, który w Monaco rozpoczynał karierę. Ta zawiodła go później m.in. do Juventusu, Arsenalu czy FC Barcelona. W londyńskim klubie Francuz dorobił się statusu legendy. Z reprezentacją Francji Henry wywalczył mistrzostwo świata i Europy. 41-letni dziś trener karierę zakończył w 2012 roku. Początkowo był ekspertem w angielskiej telewizji, ale stwierdził, że to mu nie wystarcza i zapragnął posady trenerskiej. Teraz Henry rozpocznie nowy etap w swoim życiu.

- Zadzwoniłem do niego, ale nie dawałem mu żadnych rad - powiedział selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. - Thierry jest gotowy, zrobił, co należało, aby dotrzeć do tego miejsca. Jest gotowy i pełen entuzjazmu. Ma wszystko, aby zostać dobrym trenerem - podkreślił Deschamps, który zna Henry'ego z czasów wspólnej gry w kadrze Trójkolorowych. Inni koledzy z boiska wypowiadali się w podobnym tonie.

- Myślę, że może odnieść sukces, bo Titi kocha futbol, wie o nim wszystko, o drużynach, o piłkarzach. Jestem spokojny o niego - stwierdził Robert Pires, były pomocnik Arsenalu.

- Kiedy jeszcze grał w piłkę, znał każdego zawodnika w Ligue 1, Ligue 2 i na poziomie międzynarodowym, więc naprawdę interesował się piłką nożną niezależnie czy chodziło o Francję, Europę, czy resztę świata. Po prostu potrzebował odpowiedniej szansy - zapewnił Williams Gallas, przed laty obrońca "Kanonierów".

Thierry Henry zadebiutuje na ławce trenerskiej Monaco w wyjazdowym spotkaniu ze Strasbourgiem w przyszłą sobotę.

