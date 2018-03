Diego Capel w Anglii? Zespół czwartej ligi był o krok od hitu transferowego

Niewiele brakowało, by były reprezentant Hiszpanii trafił do klubu z czwartej ligi. I nie mówimy tutaj o zawodniku, któremu bliżej do czterdziestki na karku. 30-letni Diego Capel prowadził zaawansowane rozmowy z Notts County. Transfer nie został jednak sfinalizowany.

Zdjęcie Diego Capel /Imago

Swego czasu Capel należał do wyróżniających się skrzydłowych w Primera Division. Dobre występy w Sevilli zaowocowały powołaniem do reprezentacji. W 2008 roku Capel rozegrał dwa mecze w hiszpańskiej kadrze. W sumie w barwach Sevilli wystąpił w 126 meczach ligowych. Dwukrotnie z tym klubem wywalczył m.in. Puchar UEFA. Następnie przeniósł się do Sportingu Lizbona, którym zdobył Puchar Portugalii i był wicemistrzem kraju. Kolejne przystanki Hiszpana to Genoa i Anderlecht.

Reklama

Obecnie 30-letni skrzydłowy pozostaje bez klubu. Skorzystać z wolnego transferu chcieli skorzystać działacze Notts County, klubu, który występuje w League Two (czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii). Według angielskich mediów Capel miał zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii tych rozgrywek. Sugerowano, że będzie on zarabiał 10 tysięcy funtów tygodniowo. Dodatkowo, za każdy rozegrany mecz Hiszpan miał otrzymywać kolejne 5 tysięcy.

- Plotki o wysokości proponowanych zarobków były wyssane z palca, natomiast prawdą jest to, że prowadziliśmy zaawansowane rozmowy - powiedział właściciel Notts County Alan Hardy.

- Praktycznie obie strony były już dogadane, jednak w ostatniej chwili agent piłkarza zaczął domagać się zmiany szczegółów umowy, na które nie mogliśmy przystać. Jego zachowanie bardzo nas sfrustrowało - dodał Hardy.