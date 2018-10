Diego Maradona musi pilnie poddać się operacji stawów kolanowych

Argentyńska legenda piłki nożnej Diego Maradona cierpi na ciężką chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych i w trybie pilnym musi poddać się operacji - ujawnił znany kolumbijski ortopeda German Ochoa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maradona rozpoczął pracę w Dorados de Sinaloa. Wideo Eurosport

W wywiadzie udzielonym stacji telewizyjnej TyC Sport Channel Ochoa przyznał, że choroba zwyrodnieniowa jest bardzo zaawansowana, powoduje obrzęk i ogromny ból. - W stawach nie ma już praktycznie chrząstki, kości trą jedna o drugą. Jeżeli Maradona bardzo szybko nie podda się zabiegowi, może nawet dojść do zablokowania stawu - ostrzega lekarz.

57-letni Maradona ma od dawna problemy ze stawami skokowymi. Pierwsze objawy choroby zaobserwowano kilka lat temu. W 2004 roku Ochoa przeprowadził u Maradony operację lewego kolana, teraz przyszedł czas na prawe.

- Ogromny postęp medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, pozwoli na to, że po operacji Maradona szybko wróci do formy i będzie poruszał się bez żadnych problemów. Nie ma najmniejszego zagrożenia, że może mieć problemy z chodzeniem - dodał lekarz.

Na początku września Maradona, mistrz świata z 1986 roku, został trenerem występującego na zapleczu meksykańskiej ekstraklasy zespołu Dorados Culiacan. W lipcu objął z kolei funkcję prezesa białoruskiego klubu Dynamo Brześć. Potem pojawiły się niejasności, sugerujące, że chodziło jedynie o "prezesa honorowego". Faktem jest, że na Białoruś Argentyńczyk nie zamierza wracać, przynajmniej na razie.



Diego Maradona na prezentacji w Brześciu. Wideo © 2018 Associated Press

Wcześniej doświadczenie trenerskie Argentyńczyk zbierał w klubach w ojczyźnie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także jako selekcjoner reprezentacji swojego kraju w latach 2008-2010.

Zdjęcie