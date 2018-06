Diego Maradona przeszedł zabieg kolan

Argentyńczyk Diego Maradona, który zostanie prezesem białoruskiego klubu Dinamo Brześć, w kolumbijskim mieście Cali został poddany zabiegom w kolanach. Przeprowadził je doktor German Ochoa, syn byłego piłkarza i trenera Gabriela Ochy Uribe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ojciec Maradona przytulił bramkarza Al Fujairah Eurosport

- To, co zostało wykonane, nie było działaniem chirurgicznym. Było to działanie ambulatoryjne z użyciem ultrasonografii komputerowej. Musieliśmy przeprowadzić to w miejscu, w którym stosuje się takie zabiegi na co dzień - powiedział doktor Ochoa.

Reklama

Maradona przyleciał do Kolumbii w niedzielę. W tym czasie poddał się rutynowym badaniom i zabiegom kolan.

Argentyńczyk w połowie maja podpisał kontrakt z Dynamem Brześć. Obowiązki prezesa ma przejąć od lipca.