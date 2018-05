Dimitar Berbatow zadebiutował w filmie

Były piłkarz reprezentacji Bułgarii Dimitar Berbatow, strzelec 48 goli w 78 spotkaniach w drużynie narodowej, zadebiutował na wielkim ekranie. Film "Rewolucja X", w którym zagrał narkotykowego bossa, wejdzie do kin 11 maja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. VAR zdenerwował Xaviego. Hiszpan wyrzucony z ławki Eurosport

Berbatow, który w styczniu skończył 37 lat, do marca był piłkarzem Kerala Blasters w Indiach. Odszedł skłócony z trenerem, krytykując go za dobór taktyki. U szczytu kariery bronił barw Bayeru Leverkusen, Tottenhamu Hotspur i Manchesteru United, później także m.in. AS Monaco.

Reklama

Bułgar podąża śladami Vinnie Jonesa, byłego pomocnika m.in. Leeds United i Chelsea Londyn. Po zakończeniu kariery sportowej dziewięciokrotny reprezentant Walii wystąpił w filmie "Porachunki" Guya Ritchie'ego, w którym zagrał gangstera, a później zagrał w wielu produkcjach tego i innych reżyserów.