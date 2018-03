Dinamo zarobi grube miliony dzięki Jozakowi

Czy Legia Warszawa w przyszłości dobije do poziomu Dinama Zagrzeb i będzie sprzedawała młodych piłkarzy za dobre pieniądze? Czas pokaże. Natomiast chorwacki klub latem dokona kolejnej transakcji za kilkanaście milionów euro. Chodzi o środkowego pomocnika Ante Coricia, którego sprowadzić chce AS Roma. Co ciekawe, zawodnik trafił do Dinama dzięki Romeo Jozakowi.

Legia Warszawa chce w niedalekiej przyszłości ”produkować” piłkarzy, a następnie sprzedawać ich za grube pieniądze. Właśnie w tym celu zatrudniono m.in. szkoleniowca Romeo Jozaka i wymieniono niemal cały pion sportowy. Na efekty ich pracy trzeba będzie jeszcze poczekać, o ile właściciel klubu Dariusz Mioduski latem nie dokona żadnych znaczących zmian. Tymczasem były klub Jozaka wkrótce powinien zarobić kolejne miliony. Co więcej na piłkarzu, którego polecił i pomógł sprowadzić właśnie Jozak.

- To wspaniały dzień dla Dinama – mówił obecny trener Legii latem 2013 roku, gdy udało się pozyskać Ante Coricia.

- To bardzo utalentowany, ofensywnie usposobiony pomocnik, który potrafi grać zespołowo. Corić jest nie tylko przyszłością Dinama, ale także reprezentacji Chorwaci – zachwalał piłkarza.

Zaledwie 20-letni pomocnik znalazł się na celowniku AS Roma. Zdaniem dziennika ”Corriere dello Sport” piłkarz może zmienić pracodawcę za 12 milionów euro. Ponoć dyrektor sportowy ”Giallorossich” Monchi złożył już odpowiednią ofertę, a włodarze Dinama analizują, czy zażądać większych pieniędzy. Niemniej odejście zawodnika do innego klubu jest już przesądzone. Jedyne pytanie brzmi, czy trafi właśnie do Romy? Interesują się nim również Liverpool, Tottenham i Everton.

Gdy w 2013 roku Croić przechodził z rezerw Red Bull Salzburg do Dinama trzeba było za niego zapłacić 900 tysięcy euro. Teraz w Zagrzebiu na pewno nie żałują tego wydatku i dziękują Jozakowi.

W obecnym sezonie Corić rozegrał 17 spotkań, w których strzelił 3 gole i zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2022 roku.

