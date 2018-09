Dobry Klich i pewna wygrana Leeds United w Championship

Leeds United pokonało Preston North End 3-0 (1-0) we wtorkowym meczu 8. kolejki angielskiej Championship, a przez 88 minut w drużynie "Pawi" zagrał Mateusz Klich. Mniej powodów do zadowolenia mają za to Bartosz Białkowski i Kamil Grosicki.

Pomimo słabego występu w sobotę przeciwko Millwall Mateusz Klich utrzymał miejsce w wyjściowym składzie lidera Championship. We wtorkowym meczu reprezentant Polski powrócił do gry na typowej dla siebie pozycji środkowego, ofensywnego pomocnika i zaprezentował się z dobrej strony. Po półgodzinie gry powinien wpisać się nawet na listę strzelców, ale po prostopadłym podaniu Jacka Harrisona w dogodnej sytuacji uderzył lewą nogą nad poprzeczką.

Kontuzje napastników Kemara Roofe'a i Patricka Bamforda spowodowały, że w poprzednich dwóch ligowych meczach drużyna "Pawi" strzeliła tylko jednego gola. Przeciwko Preston North End podopieczni Marcelo Bielsy trafili jednak do siatki aż trzykrotnie i zrewanżowali się tym samym rywalom za niespodziewaną porażkę poniesioną 28 sierpnia w Carabao Cup.

W pierwszej połowie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i strzale głową do bramki rywali trafił Liam Cooper, a w drugiej części swoje dwa pierwsze gole na tym poziomie rozgrywek strzelił 19-letni Tyler Roberts. Przy drugim z nich w 82. minucie dokładnym podaniem przed bramkę obsłużył go zresztą sam Mateusz Klich. Dzięki wygranej 3-0 piłkarze Leeds zanotowali piąte zwycięstwo w ósmym ligowym spotkaniu i umocnili się na prowadzeniu w Championship.

Gorzej wtorkowe mecze wspominać będą Bartosz Białkowski i Kamil Grosicki. Ipswich Town zremisowało co prawda 1-1 z faworyzowanym Brentford, ale polski bramkarz po raz trzeci z rzędu poczynania swojego zespołu obserwował z ławki rezerwowych. Z kolei Grosicki pojawił się na murawie w składzie Hull City na ostatni kwadrans, ale nie zapobiegł porażce 1-2 na boisku Wigan Athletic.

Wojciech Malinowski

