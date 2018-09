Dwa gole Kamila Wilczka w duńskiej ekstraklasie

Kamil Wilczek zdobył dwie bramki dla Broendby IF w meczu 10. kolejki duńskiej ekstraklasy, ale jego zespół przegrał na wyjeździe z AGF Aarhus 2-3. Polski piłkarz ma już osiem goli w tym sezonie i jest pod tym względem najlepszy w lidze.

Zdjęcie Kamil Wilczek /Getty Images

Wilczek trafił do siatki w 29. i 57. minucie dwukrotnie doprowadzając do wyrównania, jednak ostatnie słowo należało do gospodarzy, którzy wyprzedzili Broendby w tabeli. Są teraz na czwartym miejscu z 15 punktami, natomiast zespół Polaka ma o jeden mniej i jest piąty. Prowadzi FC Kopenhaga - 22 pkt.