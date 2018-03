El. ME do lat 19. Polscy piłkarze nie wywalczyli awansu

Polscy piłkarze przegrali w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego mistrzostw Europy do lat 19 we Włoszech z gospodarzami 3-4 i stracili szansę awansu do imprezy finałowej, która odbędzie się w lipcu w Finlandii.

Zdjęcie David Kopacz /Adam Jastrzębowski /Newspix

Dwie bramki dla "Biało-Czerwonych" zdobył David Kopacz z drużyny juniorów Borussii Dortmund, a jedną Sebastian Walukiewicz.

Bohaterem sobotniego spotkania w Lignano Sabbiadoro był Gianluca Scamacca - piłkarz gospodarzy zdobył trzy bramki, w tym jedną z rzutu karnego.

W swoim pierwszym spotkaniu w tej grupie Polacy zremisowali w środę z Czechami 0-0.

Na koniec turnieju kwalifikacyjnego (Elite Round) podopieczni Dariusza Dźwigały zagrają we wtorek z Grecją, ale nie mają już szans awansu. Na pewno nie dogonią Włochów, którzy w dwóch meczach wywalczyli komplet punktów, a awans do turnieju finałowego zapewni sobie tylko najlepszy zespół z każdej z siedmiu grup.

Mistrzostwa Europy do lat 19 odbędą się w dniach 16-29 lipca w Finlandii.