El. piłkarskich MŚ kobiet. Mecz ostatniej szansy dla Polek

Polskie piłkarki nożne we wtorek zagrają w Kielcach ze Szkocją w eliminacjach mistrzostw świata. "Jeśli nie wygramy, dla nas eliminacje się skończą" – powiedział trener Polek Miłosz Stępiński.

Z powodu kontuzji nie zagra w tym spotkaniu napastniczka VfL Wolsburg Ewa Pajor. Szkotki przyjechały do Kielc w niedzielę w najmocniejszym składzie. W miniony czwartek u siebie pokonały w meczu eliminacyjnym Białoruś 2-1.

"Podczas trwającego od środy w Kielcach zgrupowania zawodniczki tyrają naprawdę bardzo ciężko. Od strony fizycznej wyglądają bardzo dobrze. Oczywiście zdają sobie sprawę z wagi spotkania" - dodał selekcjoner.

Jego drużyna 10 kwietnia przegrała na wyjeździe ze Szkocją 0-3. "Biało-Czerwone" przez większą część meczu przeważały. W pierwszej połowie stworzyły kilka podbramkowych sytuacji, rywalki - żadnej. W 55. minucie szkocka bramkarka obroniła rzut karny egzekwowany przez Pajor. Od 76. minuty - po drugiej żółtej kartce Pauliny Dudek - Polki grały w osłabieniu, przeciwniczki to wykorzystały, strzelając trzy gole.

"Każdy zespół można pokonać. Pokazał to nasz mecz ze Szkotkami i ich ostatni pojedynek z Białorusinkami. Warunkiem podstawowym jest jednak zdobywanie bramek. A my mamy z tym problem. Stwarzamy sytuacje, ale nie potrafimy ich wykorzystać" - ocenił Stępiński.

Przyznał, że dyspozycja strzelecka jego zawodniczek podczas treningów też nie jest najlepsza.

"Liczę, że wszystko się zmieni we wtorek. Szkotki to silny rywal, finalista ostatnich mistrzostw Europy. Przyjechały po zwycięstwo. Wiemy, jak zagrają. Otwarta pozostaje kwestia, jak się temu będziemy potrafili przeciwstawić" - stwierdził trener.

Podkreślił, że w przypadku braku zwycięstwa we wtorek, ostatnie dwa mecze grupowe z Białorusią i Szwajcarią potraktuje, jako etap selekcji przed kolejnymi eliminacjami do ME.

"Nie ma co tego ukrywać. Piłkarki o tym wiedzą, zresztą na początku zgrupowania im to przypomniałem" - podsumował Stępiński.

Wtorkowy mecz ze Szkocją rozegrany zostanie o godz. 15.30 na stadionie Korony Kielce.

Turniej finałowy MŚ odbędzie się we Francji w 2019 roku. Awansują do niego bezpośrednio zwycięzcy siedmiu grup. Cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc będą rywalizować w barażach, które wyłonią ostatniego uczestnika mundialu ze strefy europejskiej.

Kalendarz meczów i wyniki Polek:

15.09.2017 Polska - Białoruś 4-1

19.09.2017 Szwajcaria - Polska 2-1

24.11.2017 Albania - Polska 1-4

06.04.2018 Polska - Albania 1-1

10.04.2018 Szkocja - Polska 3-0

12.06.2018 Polska - Szkocja

31.08.2018 Białoruś - Polska

04.09.2018 Polska - Szwajcaria

Tabela grupy 2 eliminacji MŚ:

M pkt bramki

1. Szwajcaria 5 15 15-3

2. Szkocja 5 12 12-3

3. Polska 5 7 10-8

4. Albania 7 4 5-20

5. Białoruś 6 3 4-12