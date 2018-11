Eriksson trenerem kadry 100 milionowych Filipin, gdzie piłka się nie liczy

Sven-Goran Eriksson był swego czasu znanym w Europie szkoleniowcem i wciąż pozostaje w świadomości wielu kibiców na kontynencie, ale w najnowszym miejscu pracy na Filipinach jest kompletnie anonimowy. Szwed jest od kilku dni selekcjonerem tego kraju, który piłką nożną kompletnie się nie interesuje. Na Filipinach liczy się bowiem koszykówka.

Nie było kamer i autografów, gdy Sven-Goran Eriksson w weekend obejmował stanowisko selekcjonera reprezentacji Filipin - zauważa agencja Reutera. - Nikt mnie nie rozpoznał i jest to bardzo dobre. To nie jest piłkarski kraj. Gdybym był w Anglii czy we Włoszech to ludzie by mnie kojarzyli, ale to jest miła odmiana, podoba mi się - przyznał doświadczony 70-letni obieżyświat.

Swego czasu Eriksson był trenerem z pierwszych stron gazet. Z Lazio wywalczył mistrzostwo i puchar Włoch w 2000 roku, przez pięć lat prowadził też angielską kadrę. Poza tym pracował jako trener w rodzinnej Szwecji, ale też w: Portugalii, Meksyku, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Chinach i teraz wylądował na Filipinach. Eriksson przyznał, że odrzucił oferty federacji Kamerunu oraz Iraku.

Szwed ma pewność, że w tym kraju życie na pewno będzie płynąć wolniej, presji wyniku praktycznie nie ma, a wszystko, co uda mu się osiągnąć stanie się sukcesem, bo poprzeczka leży na ziemi. Wzmianka w gazetach o jego zatrudnieniu pojawiła się np. za informacjami o rozgrywkach amerykańskiej akademickiej ligi koszykarskiej. Mistrzostwa świata w Rosji filipińska telewizja transmitowała wybiórczo, a niektóre decydujące mecze fazy grupowej ustępowały na antenie lokalnym spotkaniom siatkówki.

- To coś nowego dla mnie. To kraj, w którym mieszka ponad 100 mln ludzi i futbol się nie liczy, a ja chcę sprawić, żeby liczyć się zaczął. Pomyślałem, że warto byłoby zrobić tutaj coś pozytywnego. Są nisko w rankingu FIFA (116), więc spróbuję ich podnieść. Wiem, że koszykówka jest tutaj najważniejszym sportem, ale czemu nie spróbować tego zmienić? Jeśli odniesiemy sukces, to zainteresowanie może wzrosnąć - zastanawiał się Eriksson w rozmowie z reporterem agencji Reutera.

Eriksson od razu zabiera się do roboty, bo przed nim napięty kalendarz z dwoma następującymi szybko po sobie turniejami. Najpierw Puchar Azji Południowozachodniej, w którym Filipiny zagrają z w grupie z Singapurem, Tajlandią, Timorem Wschodnim, a następnie pierwszy w historii tej reprezentacji Puchar Azji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W tej imprezie rywalami będą Kirgistan, Południowa Korea oraz Chiny.

Przez ostatni rok Eriksson mieszkał w rodzinnej miejscowości Torsby, gdzie pomagał lokalnej drużynie, którą oglądało 200 osób.

- Po jakimś czasie brakuje tego zaangażowania. Byłem zaangażowany w lokalną drużynę, to też jest OK, ale to nie to samo, co prowadzenie drużyny narodowej, więc cieszę się z powrotu. Mam dobre życie, być może, będąc w określonym wieku, nie powinienem już pracować, ale ja lubię pracować, więc jeśli jest taka możliwości bycia przy murawie, to mi się podoba - mówił nowy selekcjoner reprezentacji Filipin, której przydomek to Azkuls, czyli Psy Ulicy.

