FC Barcelona. Jordi Alba: Messi "jada przy innym stole"

Lionel Messi rozegrał znakomity mecz przeciwko Tottenhamowi w środę w Lidze Mistrzów. Jego FC Barcelona wygrał 4-2, a Argentyńczyk, który strzelił dwa gole, zbierał po spotkaniu rewelacyjne recenzje.

Messi był nie do zatrzymania, a jego dorobek mógł być jeszcze lepszy, gdyby piłka nie lądowała po jego dwóch strzałach na tym samym słupku. Asysty przy trzech bramkach, w tym dwóch zdobytych przez argentyńskiego gwiazdora, zanotował Jordi Alba, który przyznał metaforycznie po meczu, że jego kolega z drużyny gra na innym poziomie.

- Messi jada przy innym stole. To najlepszy piłkarz świata, to nie podlega dyskusji - stwierdził boczny obrońca Barcy. - Widać jak na dłoni jego talent do gry ofensywnej i teraz widzieliście kolejny raz, jak zresztą w każdym meczu. We wszystkich aspektach gry spisał się rewelacyjnie, defensywnie także - dodał.

- Prawda jest taka, że Messi gra na swoim poziomie, do którego wszyscy chcą się dostosować, próbujemy być lepsi, staramy się go uzupełniać i tak teraz też było. Mówiłem to samo, kiedy grałem w Valencii - nie ma żadnego aspektu w jego grze, który nie byłby na najwyższym poziomie. Najzwyczajniej w świecie nikt nie może się z nim porównywać - podsumował Jordi Alba, który w sobotę na Mestalla zmierzy się w ligowym meczu ze swoim byłym klubem.

FC Barcelona jest liderem tabeli Primera Division, ale ma tyle samo punktów, co drugi Real Madryt (14).

