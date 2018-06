Fernando Torres przechodzi do Sagan Tosu

Były napastnik i żywa legenda Atletico Madryt Fernando Torres wybrał podobny kierunek, jak Andres Iniesta. Hiszpan doszedł do porozumienia z japońskim Sagan Tosu.

Bez dwóch zdań Fernando Torres zawsze był kojarzony z Atletico Madryt. 34-letni napastnik po zakończeniu sezonu odszedł ze swojego klubu dzieciństwa i to po raz drugi. W 347 występach zdobył 120 bramek, a ostatnio sięgnął po pierwszy tytuł z „Rojiblancos”, czyli Ligę Europy.

Już przed miesiącem „AS” informował, że doświadczony zawodnik może przenieść się do Japonii, bo chrapkę na niego wykazuje jeden z zespołów J-League. Sam zainteresowany miał obstawać przy azjatyckim kierunku. Następnie oświadczenie wydał 17. klub ostatniego sezonu, Sagan Tosu, że Hiszpan podpisał kontrakt do 2020 roku. Jednak wpis został szybko usunięty z oficjalnego konta na Twitterze i w jego miejsce pojawił się inny mówiący, że „chociaż podpis jeszcze nie został złożony, to przygotowaliśmy projekt”.

Do „Kraju Kwitnącej Wiśni” przenosi się były kapitan Barcelony Andres Iniesta, który będzie występował w barwach Vissel Kobe. Tam dołączy do Lukasa Podolskiego. „Marca” podaje, że w przypadku transferu Torres będzie zarabiał około 80 tys. euro tygodniowo.

Tymczasem jego były kolega z Atletico Gabi Fernandez zdecydował się przenieść do Kataru, gdzie w Al Sadd gra Xavi Hernandez.

fira