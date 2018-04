Fiorentina - Napoli 3-0. Sarri wściekły na piłkarzy: Nie grali zespołowo

Szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu przez SSC Napoli są już tylko matematyczne. Podopieczni Maurizio Sarriego przegrali w niedzielę niezwykle ważny mecz z Fiorentiną (0-3) i mają już cztery punkty straty do Juventusu. Szkoleniowiec nie ukrywa, że jest rozczarowany postawą swoich piłkarzy, którzy ”pogubili się taktycznie”.

Napoli grało w osłabieniu od 8. minuty, gdy czerwoną kartkę obejrzał Kalidou Koulibaly. Później na Stadio Artemio Franchi istniała już tylko jedna drużyna, a hat trickiem popisał się Giovanni Simeone.

- Po straconym golu pogubiliśmy się taktycznie i puściły nam nerwy. Chcieliśmy odpowiedzieć, ale przestaliśmy grać zespołowo. Każdy sam szukał rozwiązania. Zawsze potrafiliśmy zareagować w takim momencie, ale nie dziś – przyznał po meczu Sarri.

Na trzy kolejki przed końcem Napoli ma cztery punkty straty do Juventusu. Jeśli ”Stara Dama” nie potknie się w Rzymie w spotkaniu z AS Romą, to szanse na wywalczenie tytułu przez neapolitańczyków zmaleją do zera. Nie brakowało głosów, że porażka we Florencji jest pokłosiem sobotniego triumfu Juventusu nad Interem Mediolan, co miało podłamać piłkarzy.

- Zagraliśmy dziś źle, a Fiorentina bardzo dobrze. Nie wiem, czy wynik Juventusu miał na nas wpływ, ale jeśli ktoś o tym myślał, to ma złe podejście. Nie możemy tracić energii na inne drużyny. Dziś zobaczyłem zespół, który od początku pogubił się taktycznie. To jest głównym powodem porażki – podkreślił szkoleniowiec.

SSC Napoli czeka na mistrzowski tytuł od sezonu 1989/1990. Czy presja ze strony kibiców miała negatywny wpływ na piłkarzy?

- Nie wydaje mi się. Nie sądzę, że oczekiwania względem zespołu były za duże. Gdybyśmy byli drużyną, która nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom kibiców, to nie mielibyśmy za sobą trzech mocnych sezonów – uciął temat Sarri.

W następnej kolejce Napoli zmierzy się u siebie Torino. Natomiast Juventus zagra z Bologną.

